Detenido un joven que entró a su antigua escuela para robar en las taquillas de los alumnos

Un joven ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un robo de dinero en las taquillas de un centro escolar de la ciudad. El arrestado había estudiado en 2024 en esa escuela, circunstancia que aprovechó para acceder a las instalaciones.

Una vez dentro, el joven forzó la habitación donde se encuentran las taquillas de los estudiantes. Consiguió abrir las taquillas, revolvió todas las pertenencias de los alumnos y después las tiró en uno de los baños del centro. Sustrajo el dinero en metálico que guardaban.

Un alumno avisó a la directora de la escuela, que fue la encargada de avisar a las fuerzas de seguridad de lo ocurrido. La Policía Nacional desplazó agentes de la Policía Científica que inspeccionaron el lugar del robo.

Gracias a esta investigación se logró averiguar la identidad del presunto ladrón. También se comprobó que había cursado estudios en el centro el curso pasado.

Los hechos fueron denunciados el pasado 8 de octubre en la Comisaría del Barrio de las Delicias de Valladolid. El joven fue detenido el 21 de octubre y permaneció en dependencias policiales hasta que le tomaron declaración.