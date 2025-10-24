Amenazan de muerte y agreden con una botella a dos hombres para robarles el móvil y la cartera en Medina del Campo

Un agente de la Policía Nacional en Medina del Campo

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos, el pasado 22 de octubre en Medina del Campo, como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones.

Según la denuncia interpuesta, los hechos ocurrieron cuando las víctimas, tras abandonar un establecimiento hostelero, fueron abordadas en la vía pública por cuatro individuos.

Dos de ellos iniciaron una agresión física que incluyó golpes y amenazas de muerte, llegando a utilizar una botella de vidrio como arma. Durante el ataque, los agresores sustrajeron dos teléfonos móviles, una cartera con documentación y 350 euros en efectivo.

Las víctimas necesitaron atención médica por las lesiones sufridas. A las 11:15 horas del mismo día, los agentes procedieron a la detención de uno de los autores en la Avenida Valladolid.

El individuo, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie, siendo interceptado tras una breve persecución. Durante el cacheo, le intervinieron una piedra de color marrón, que parecía hachís, por lo que levantaron el acta correspondiente.

El detenido opuso "gran resistencia" durante el arresto, tal y como indican los agentes. En la tarde del 22 de octubre, lograron localizar y detener al segundo implicado. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del atestado.

Desde que fijaron su residencia en Medina del Campo, uno en abril de 2025 y el otro en 2022, ambos han protagonizado múltiples intervenciones policiales por diversos delitos e infracciones, cuya frecuencia "ha ido en aumento, generando un impacto negativo en la convivencia y seguridad ciudadana".

Este viernes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su ingreso en prisión.