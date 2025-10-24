Aguinaldo anticipado para la Seminci: Cultura da una subvención fija de 150.000 euros y Carnero lo agradece

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha recibido hoy un impulso histórico con el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de que el festival contará a partir de ahora con una subvención directa de 150.000 euros anuales.

La cifra representa un aumento de casi el 50% respecto a los 105.000 euros que el festival recibía hasta ahora mediante ayudas en concurrencia competitiva.

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de la 70ª edición de la Seminci, que comenzó con la proyección del largometraje Tres adioses, de Isabel Coixet, una de las películas que compite en la Sección Oficial por la Espiga de Oro. Esta edición proyectará un total de 224 películas procedentes de 56 países.

El ministro Urtasun destacó la relevancia cultural y social de la Seminci: “Valladolid y la Seminci son un ejemplo de cómo la cultura puede ser motor de cohesión territorial, de empleo y de pensamiento crítico. El Ministerio de Cultura va a seguir estando al lado de quienes hacen posible que eso ocurra”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, valoró la medida como un reconocimiento al trabajo realizado por el festival.

“El paso de la concurrencia a la subvención nominativa es una buenísima noticia. Venimos trabajando en ello desde hace mucho tiempo, especialmente gracias al director José Luis Cienfuegos y su equipo. La Seminci, junto con San Sebastián y Málaga, está en lo más alto del cine español, y hoy se reconoce oficialmente su relevancia”, declaró.

Con esta ayuda fija y anual, la Seminci busca consolidarse aún más como un referente en los festivales de cine tanto en España como en Europa, garantizando la continuidad de su programación y el impulso de nuevas iniciativas culturales.