Avisan a los propietarios de perros de Valladolid: la policía empezará a controlar que lleven la botella para limpiar el pis

"Vamos a dar una instrucción más expresa de que haya un control para ver si conseguimos que todos se conciencien y empiecen a llevar la botella con agua jabonosa". El concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero, ha advertido este miércoles de que la Policía Municipal comenzará a controlar el cumplimiento de la ordenanza de recogida de residuos y limpieza viaria.

En concreto, la ordenanza estipula que los propietarios de perros deben llevar un bote de agua jabonosa encima cuando estén paseando a sus mascotas para limpiar el orín en fachadas, aceras y demás mobiliario urbano. No cumplir con ello puede acarrear sanciones de hasta 750 euros.

La norma entró en vigor el pasado 1 de enero de 2025, pero hasta ahora las advertencias y sanciones impuestas se limitaban a actos concretos en los que un agente de la Policía Municipal observaba que el propietario no limpiase el orín del perro y no por no llevar encima la botella con agua jabonosa de carácter obligatorio.

A partir de ahora, los agentes también comenzarán a controlar que los propietarios porten esa botella, pudiendo llegar a sancionar al ciudadano en caso de no llevarla, independientemente de que el perro haya miccionado o no en la vía pública. O al menos así lo ha avanzado el propio Cuadrado Toquero a preguntas de los medios de comunicación.

El concejal ha apelado a la colaboración ciudadana porque si la ordenanza "el día de mañana no se ejecuta, tendremos un problema". De esta manera, con la comparecencia ante la prensa de este miércoles pretende informar para que haya "una nueva concienciación del ciudadano" y, así, "solucionará el problema".

"Para evitar que se sancione, estamos informando", ha insistido el edil a preguntas de los medios de comunicación. La nueva campaña de concienciación viene al hilo de la detección por parte de un grupo de trabajo que controla el cumplimiento de la ordenanza de una "minoría que no colabora y que lleva a cabo actuaciones incívicas que afectan al resto de ciudadanos".

En Valladolid hay 25.000 perros censados, lo que implica, según ha explicado Cuadrado Toquero, unas 45 millones de micciones anuales en la ciudad. Por eso, ha incidido en que portar esta botella para limpiarlas "no es tan complicado y beneficia a todos".

"Para mantener una ciudad limpia es fundamental la colaboración ciudadana", ha reiterado. El grupo de trabajo, formado por los servicios de Policía y Limpieza, ha podido identificar, en primer lugar, los problemas que estos enfrentaban para el cumplimiento de la ordenanza y, seguidamente, los aspectos que tienen más impacto como consecuencia del incumplimiento por parte de algunos ciudadanos.

Uno de estos aspectos durante estos cuatro meses sin lluvias ha sido el derivado por el orín de los perros en las aceras, fachadas de los edificios u otros elementos muebles como semáforos, farolas, etc.

La obligatoriedad de ir provistos de una botella con agua jabonosa se estipula en el artículo 52 de la ordenanza en la que se estipula, además, que una vez el animal de compañía miccione ha de regarse la zona con el producto para que se diluya el orín y no quede mancha.

"Es impensable que ningún servicio público pueda atender la limpieza de las mismas o tener un policía detrás de cada perro las 24 horas del día, los 365 días del año", ha zanjado Cuadrado Toquero.