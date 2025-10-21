La segunda Guía de Turismo Agroalimentario de Valladolid muestra su riqueza gastronómica en 78 empresas

La Diputación de Valladolid ha presentado este martes en Villagarcía de Campos la segunda edición de la Guía de Turismo Agroalimentario de la provincia. Esta nueva versión amplía a 78 las empresas incluidas, que forman parte de la marca de calidad Alimentos de Valladolid.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha resaltado cómo esta propuesta que conjuga turismo y gastronomía muestra "recoge la riqueza gastronómica de nuestra provincia a través de la excelencia de nuestros productos”. Asegura que la guía ayuda a posicionar la identidad turística de Valladolid dentro de la cual el sector primario, el mundo rural y los productos de la tierra son esenciales.

La nueva edición de la guía pasa de las 59 empresas que recogía la primera a 78. Son 19 productos más que para Conrado Íscar reflejan "la vitalidad económica de nuestros pueblos". El documento considera agroturismo a las experiencias turísticas relacionadas con el sector primario y con la producción agroalimentaria tradicional.

La presentación se ha celebrado en las instalaciones de Bou Torozos, un parque temático único dedicado al sector bovino que se ubica en la comarca de los Montes Torozos.

Contenido de la guía

La Guía de Turismo Agroalimentario de la provincia de Valladolid está editada por la marca de calidad Alimentos de Valladolid. Un sello que cuenta ya con 525 empresas adheridas. La guía organiza en siete apartados todas las experiencias de este tipo que pueden realizarse a lo largo de todo su territorio.

Cada apartado está dedicado a un tipo de producto. Se pueden encontrar experiencias con la miel como protagonista o propuestas de turismo de plantas y flores. También visitas a fábricas de elaboración de cerveza, kombucha o hidromiel. La alimentación se completa con apartados para la panadería y dulces, quesos, frutos secos o trufa.

Hay un apartado para las bodegas y la producción de vino, uno de los emblemas de la oferta turística de Valladolid. La única provincia con cinco denominaciones de origen, incluye en esta segunda edición de la guía actividades de enoturismo y productos de 47 bodegas.

La guía incluye información práctica de cada una de las propuestas y se ha diseñado de forma visual. Contiene información al detalle de cada experiencia y producto para que los visitantes puedan planificar mejor sus rutas por la provincia.

La Guía de Turismo Agroalimentario está disponible en formato digital y también en papel. Además se podrá consultar a través de códigos QR ubicados en las Oficinas de Turismo y en las páginas web de promoción turística de la provincia.