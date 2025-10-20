Naoki y Leire abren un negocio que aúna ricas delicias y letras: "Ganamos en tranquilidad, eso no lo paga el dinero"

Naoki y Leire en su nuevo negocio en Urueña Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Urueña es uno de los municipios más bellos de la provincia de Valladolid. Conserva su aspecto medieval y también uno de los cascos urbanos más cuidados. No en vano, en 1975 recibía la declaración de Conjunto Histórico Artístico.

Su situación, en uno de los bordes noroccidentales de los Montes Torozos, lo convierte, por derecho propio, en un mirador natural de excepcionales vistas, alcanzando, en días claros, tanto la Cordillera Cantábrica como los Montes de León con el Teleno como máximo exponente.

En la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Urueña cuenta con una población que asciende a los 203 habitantes. Un lugar en la provincia al que se le conoce como la Villa del Libro.

Era este pasado 11 de octubre cuando Naoki Adachi y Leire Crespo inauguraban allí una librería que lleva el nombre de Kinari Books que aúna cultura y gastronomía. Lleva abierta desde el 4 de septiembre y, de momento, está teniendo una gran aceptación.

Conocemos la historia de un japonés y una vasca que han acabado trabajando en Urueña con su pequeño negocio en la siguiente entrevista.

Una historia de amor, libros y gastronomía

Naoki Adachi nació en Kobe (Japón) y tiene 54 años. Leire Crespo suma 48 primaveras y es natural del País Vasco. Ambos protagonizan una bonita historia de amor que les ha acabado llevando hasta Urueña.

“Vine a España en el año 2011. Conocí a Leire en Bilbao y nos casamos allá por el 2015. En San Sebastián nacieron nuestros dos hijos y en el año 2023 nos vinimos a vivir a Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid”, asegura Naoki a este periódico.

Ambos están licenciados en la rama de Humanidades. Ella es psicóloga y él se decantó por el mundo de la Historia. Sin embargo, lo que juntó a ambos fue, primero, el mundo de la gastronomía y, después, el de la lectura.

“Nos ha unido la cocina. De hecho, nos conocimos dentro del mundo hostelero. Siempre hemos amado la gastronomía y ahora, gracias también a nuestro amor por los libros, hemos juntado todo en nuestro nuevo negocio”, añade Leire.

Kinari Books, más que letras

Nuestros protagonistas confiesan que la idea de abrir en Urueña Kinari Books nace tras viajar por Gijón y observar librerías-cafeterías que unían literatura y gastronomía. El viaje desde Japón a España de Naoki estuvo marcado por el transporte de libros y también la mudanza desde San Sebastián a Medina de Rioseco, una vez casados.

La pareja posando con orgullo en su nueva librería Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Abrimos Kinari Books el pasado 4 de septiembre. Inauguramos el negocio el 11 de octubre. Hemos creído que Urueña, donde llevamos viniendo muchos años en verano, por los vínculos de Leire, era el sitio perfecto para juntar libros y alimentos, cultura y gastronomía”, confiesa Naoki.

El negocio se ubica en la Calle Corro de Santo Domingo y cuenta con un total de 40 metros cuadrados. De momento trabaja la pareja sola en el lugar.

“Tenemos libros y alimentación de productos gourmet. Es una librería y una tienda de alimentación que cuenta con alimentos de Japón y de Tierra de Campos. Por nuestra experiencia estamos especializados en la gastronomía y por nuestra pasión en los libros”, añade Leire.

Además, el local cuenta con una zona infantil en la que pretenden llevar a cabo talleres y un espacio que estará destinado a degustaciones.

Los libros con los que cuentan hablan de la cultura japonesa y están escritos por autores japoneses. Eso sí, todos en castellano. Además, hay otras obras que tratan del bullying o la psicología que van encaminados al público más pequeño.

Leire y Naoki en Kinari Books Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Naoki está trabajando para importar libros en japonés. La gente está aprendiendo el idioma. Serán algo más caros por la importación que tenemos que llevar a cabo y el transporte, pero seguro que tienen buena acogida”, señala Leire.

La tranquilidad antes que el dinero

A Naoki no le da miedo abrir un negocio en un pueblo. “Era el destino ideal. Aquí hay gastronomía, con restaurantes, alojamientos… Duermes, comes y compras libros. Es un plan perfecto”, añade.

No tienen ningún miedo a la hora de sacar adelante su comercio en el medio rural y están contentos porque pueden conciliar la vida laboral con la familiar, para atender también a sus pequeños de tres y seis años.

“Sobre todo, es la ilusión de hacer algo juntos. Un sueño para el que parece que estábamos predestinados. Ganamos en tranquilidad, eso no lo paga el dinero. No tiene precio”, afirma Leire.

Se muestran muy “esperanzados” y esperan que “todo vaya bien”. Además, son fieles defensores del libro físico, el que destila olor y belleza en papel.

“Nuestra casa huele a libro”, finalizan. Seguro que tienen suerte con su nueva aventura.