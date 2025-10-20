La Fiesta de la Salchicha de Zaratán, un homenaje al sabor y a la celebración para todas las edades: “Es nuestra identidad”

Presentación de la feria de la Salchicha en Zaratán

Zaratán se prepara para vivir, del 31 de octubre al 3 de noviembre, una de sus citas más emblemáticas: la Fiesta de la Salchicha 2025, que cumple su octava edición.

Cuatro días de música, gastronomía, tradiciones y actividades para todas las edades llenarán las calles del municipio con el sabor y el ambiente que han convertido este evento en una referencia de la provincia.

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, destacó que esta fiesta “representa el producto que nos identifica y nos representa”, subrayando además su carácter popular y multidisciplinar.

“Es también deporte, cultura y un punto de encuentro para todas las edades, con un ambiente festivo en torno a nuestro producto más querido, orgullo local y dentro de la marca de calidad Alimentos de Valladolid”.

Migallón recordó que el domingo se celebrará uno de los actos más tradicionales, en el que “se juntan las costumbres y el arraigo con los artesanos”, convirtiéndose en “un escaparate muy importante” en el que se cocinarán 250 kilos de salchichas en el Polideportivo Infanta Juana, a partir de las 20:15 horas.

Como novedad este año, el regidor anunció la colaboración con la hostelería local, ya que todos los bares del municipio participarán en la ruta gastronómica y más de la mitad han querido programar actividades paralelas “para completar el programa y que todos encuentren su espacio, con actos lúdicos, familiares, taurinos, deportivos, musicales y la esperada degustación de la salchicha”.

Migallón aprovechó también para agradecer el trabajo de “asociaciones, peñas, técnicos, hosteleros, el Ayuntamiento y Protección Civil”, e invitó a vecinos y turistas “a ser parte de esta gran fiesta”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Adrián Martín, explicó que la feria “recoge el sentir de vecinos y visitantes” y que, aunque su eje sigue siendo la salchicha, “con los años hemos sabido virar hacia nuevas fórmulas para atraer a más turistas”.

La ruta gastronómica, que cumple su octavo año, ofrecerá tapas a 2,50 euros (solo tapa) o 3,50 euros (tapa y bebida), con la participación de nueve establecimientos hosteleros, que además programarán conciertos durante el fin de semana.

Programación para todos

El programa arrancará el viernes 31 con un ambiente festivo marcado por la celebración de Halloween, discomóviles, concursos de disfraces y el inicio de la popular “Ruta de la Salchicha” por los bares colaboradores.

La noche culminará en la Plaza Mayor con la música de DJ Víctor Espejo, Sergi Reglero y la discomóvil ElectroMoon.

El sábado 1 de noviembre se vivirá una jornada intensa con la Carrera Popular de la Salchicha, actuaciones musicales, el II SalchiFest en la Plaza de las Herrerías y el pregón a cargo de la Peña El Colocón. Por la noche, el grupo Ralea y la macrodiscoteca Fanática pondrán ritmo a la fiesta.

El domingo 2 será el gran día gastronómico con la IV Feria de la Salchicha en el Polideportivo Infanta Juana, donde se celebrarán talleres, catas de vino, demostraciones culinarias y degustaciones.

El chef Iván Ortiz, del restaurante Buena Brasa, recibirá el reconocimiento como cuarto Embajador de la Fiesta.

La jornada concluirá con el concierto de Wateke y la tradicional degustación de salchichas de Zaratán con más de 250 kilos de producto local.

El lunes 3 de noviembre, los más pequeños serán protagonistas con hinchables durante la mañana y la tarde en el Polideportivo Los Chicos, cerrando así unas fiestas que mezclan tradición, gastronomía y diversión.

En la lista de locales participantes se encuentran: la cafetería Chocolat, los bares Las Fuentes, LaPepa, El Patio, La Plaza y el Cafetín, así como el Mesón Zaratán, Divino Verdejo y el café El Candeal.

Desde el Consistorio han destacado cómo cada edición “es más ambiciosa que la anterior”, ya que tienen el propósito de “asentar las bases en las que llevamos trabajando los últimos años y buscar reclamos y espacios para seguir creciendo".

Con esta edición, Zaratán refuerza su compromiso con una de sus señas de identidad más sabrosas, homenajeando a su producto estrella: la salchicha, símbolo del buen hacer y del espíritu festivo del municipio vallisoletano.