Nueve robos en menos de una semana en Valladolid: buscaban dinero y útiles de peluquería

La Policía Nacional ha esclarecido nueve robos en interior de locales cometidos entre el 16 y el 21 de junio en Valladolid.

Los responsables de los mismos presentaron denuncias en dependencias de la Comisaría de Delicias y Parquesol y todas ellas fueron trasladadas al grupo de investigación pertinente, donde los investigadores iniciaron las pesquisas para determinar la autoría de los robos.

En concreto fueron cuatro peluquerías en las que el botín de los ladrones fueron 3.272 euros en efectivo, una tablet valorada en 360 euros y útiles especializados de peluquería valorados en más de 1.000 euros.

En una panadería los ladrones obtuvieron 510 euros en efectivo y se llevaron un taladro y varias empanadas, mientras que en un centro de estética se llevaron 400 euros de caja y cosméticos y cremas valorados en 610.

Asimismo, los otros tres establecimientos fueron una tintorería, una floristería y una pizzería, con un botín de 500 euros en efectivo.

Gracias a la investigación, pudieron comprobar que se trataba de dos hombres, especializados en acceder a los locales rompiendo el bombín. Lo hacían con una llave inglesa o herramientas como una cracker o un multi pick rompe cilindros.

Uno de los delincuentes se encargaba de vigilar mientras el otro rompía el bombín. Posteriormente, accedían al interior buscando dinero en efectivo y útiles especializados, con preferencia por las peluquerías.

Los investigadores determinaron que se trataba de delincuentes itinerantes, de ahí que realizaran muchos robos en pocos días y en un tiempo breve.

El objetivo era abandonar la ciudad y dificultar su detección por parte de la Policía Nacional. De hecho, también han logrado esclarecer dos robos en Málaga y otro en Écija, en Sevilla.

Uno de los implicados tiene 32 detenciones policiales, mientras el otro solo tiene una. Las diligencias policiales han sido trasladadas a la autoridad judicial.