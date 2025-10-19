Herido y atrapado en el interior de su turismo tras chocar contra un camión en Cigales

Los Bomberos en el lugar del accidente entre un camión y un vehículo Bomberos Diputación de Valladolid

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido tras un accidente entre un turismo y un camión en el kilómetro 116 de la A-62, sentido Burgos, en el término municipal de Cigales.

La sala de emergencias 112 ha recibido una llamada a las 14:17 horas alertando del suceso y de que se había producido un golpe por alcance. Asimismo, informaban de que una persona herida y atrapada en el interior del turismo, por lo que era necesaria la intervención de los bomberos.

En el lugar, los bomberos excarcelan a la víctima que era un hombre. El personal sanitario de emergencias sanitarias- Sacyl lo atiende y, posteriormente, es trasladado en la UME al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una unidad medicalizada de emergencias, personal médico del Punto de Atención Continuada de Cigales y una ambulancia de soporte vital básico.