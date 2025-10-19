Fernando, un trotamundos vallisoletano en Cuba: "Vivo en el hotel donde trabajo. Lo llevo bien porque me lo hacen todo"

Fernando Ortega Barba, un vallisoletano en Cuba Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fernando Ortega Barba es un vallisoletano cercano. Se nota pese a que está a kilómetros de distancia de la ciudad del Pisuerga, donde nació. Es una persona decidida y muy bien formada.

Eso le ha llevado a pasar por distintas ciudades del mundo. Desde Pizzo, en Italia, hasta Londres, en el Reino Unido, y lleva más de tres años, en la actualidad, en Cuba. Aunque no se olvida, ni mucho menos, de su ciudad natal.

Ahora es el director general y responsable de la gestión y administración de un importante complejo hotelero en Varadero. Nos cuenta su historia en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Fernando

“Me defino como una persona que ha trabajado desde joven para conseguir mi objetivo. Llevo toda una vida en el mundo de la hostelería. Ahora soy director de hotel, pero empecé siendo ayudante de camarero”, asegura, en declaraciones a este periódico, Fernando Ortega Barba.

Tiene 39 años y es el director general de un resort en Varadero, en Cuba, en la actualidad. Un lugar que se ubica a unos 140 kilómetros de La Habana. Antes, nuestro protagonista, ha pasado por diferentes países y se ha formado para ejercer ese cargo.

Amante del deporte, de la tecnología y del vino, Fernando nació en Valladolid. Vivió en la ciudad del Pisuerga hasta los cuatro años. Después se desplazó hasta la localidad de Cigales y, con 13 años, volvió a la ciudad del Pisuerga.

“Cuando era pequeño no tenía claro lo que quería ser de mayor. No lo tuve hasta bien entrado en edad. Empecé estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valladolid. En verano trabajaba en diferentes bares. Fue entonces cuando me cambié a la Universidad Europea Miguel de Cervantes para hacer Turismo”, nos explica el protagonista.

Empezó a estudiar Turismo en 2007 y acabó en 2010. A partir de ahí, ha estado en muchos países para acabar en Cuba como director de hotel resort.

Imagen de Fernando con una copa en la mano. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un trotamundos y Cuba

“Hice el Erasmus en Italia, en el año 2009. Tras acabar la carrera, me fui a Londres, desde 2011 y hasta 2015. Allí crezco dentro del sector de los alimentos y las bebidas en diferentes hoteles. Vuelvo a España en 2015 hasta que ese verano me llaman para la apertura de un resort en Pizzo, en Italia”, añade nuestro entrevistado.

Allí, en el país transalpino, se incorporó a una cadena hotelera como maitre. Estuvo dos años en el lugar hasta que, en 2017, llega a Cuba por primera vez para ser director de alimentos y bebidas con la cadena Melia.

Sin embargo, no se quedaría definitivamente, y por aquel entonces, en el país cubano. Nuestro entrevistado volvería a España para “crecer en la rama de la dirección como subdirector y director".

Cuba se volvería a cruzar en su camino. En concreto hace tres años y medio, para establecerse allí con varios proyectos desde el 2022.

En la actualidad, desde hace un año y dos meses es el director general y responsable de la gestión y administración del Hotel Resort Iberostar Selection Varadero, en Cuba. Un lugar que cuenta con 388 habitaciones, cuatro restaurantes, tres bares y que cuenta con todo tipo de lujos.

Fernando Ortega Barba Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Allí Fernando es el que se encarga de que todo esté bien y que los clientes cuenten con todo tipo de detalles en el lugar.

Viviendo en el hotel y el futuro

“Vivo en el hotel donde trabajo. Lo llevo bien porque me lo hacen todo. En Cuba se gana bastante más que en España. No tiene comparación. Mucho dinero. Se gana más porque se pagan menos impuestos”, añade nuestro protagonista.

Además, apunta que allí, su gasto en ocio es “bastante más barato” que, en nuestro país, aunque para los ciudadanos de allí pasa por “ser carísimo”. También hace mención a la “situación complicada que vive el país” porque el turismo “ha decrecido” debido a la “pérdida de conectividad aérea”.

“De momento me veo aquí o donde mi empresa considere para destino. A largo plazo en Valladolid. Siempre he hecho de menos la ciudad. También a mi familia y al estilo de vida que es totalmente diferente aquí”, finaliza.

Fernando, un vallisoletano que, aunque esté en Cuba, se acuerda de sus raíces vallisoletanas.