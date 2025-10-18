Iratxe García, reelegida vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo

La número dos del PSOE a las elecciones europeas, Iratxe García, duranta la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

La presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, la vallisoletana Iratxe García, ha sido reelegida este sábado vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo (PES).

Así lo han anunciado en el Congreso que reúne este fin de semana en Ámsterdam a dirigentes de la socialdemocracia, entre los que se encuentra el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su discurso ante el Congreso, la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas ha asegurado que, en esta nueva legislatura en el Parlamento Europeo, los socialdemócratas han demostrado "lo que es el liderazgo”.

“Hemos configurado la agenda de esta Comisión Europea, no para nuestro propio beneficio, sino para el de las personas”, dijo, según recoge un comunicado de su partido.

"Hemos obtenido compromisos para una estrategia contra la pobreza, para un Plan Europeo de Vivienda Asequible, una hoja de ruta para empleos de calidad, un pacto para el diálogo social, una garantía infantil reforzada y para que los derechos de las mujeres no sufran ningún retroceso frente a la amenaza de la extrema derecha”, aseguró Iratxe García.

Por otra parte, la dirigente socialista aseguró que la familia socialdemócrata continuará exigiendo que Europa encuentre su voz moral sobre Gaza y Ucrania, porque “la justicia no puede ser selectiva”.

Recordó también que el programa de trabajo que la Comisión presentará en noviembre será "el momento de la verdad”, y que su apoyo "no es un cheque en blanco”. “Defenderemos la ambición, pero no la complacencia”, señaló.

En este sentido, Iratxe García insistió en trabajar por una vivienda accesible y trabajos dignos, la democracia, la paz y una transición verde justa, y aseguró que “estas prioridades no son abstractas, son urgentes”. “Me comprometo a que Europa cumpla con todo ello y hasta entonces, no descansaremos”, concluyó.

Iratxe García ha felicitado también al presidente del PES, el sueco Stefan Löfven, quien también revalida su cargo, del que destacó “su liderazgo y compromiso con la justicia social, que seguirán inspirando a los progresistas de toda Europa”.

"Es un orgullo"