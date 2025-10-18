Detenido un joven en Valladolid por pegar un puñetazo en la cara a otro al que no conocía sin mediar palabra

La Policía Nacional ha detenido a un joven en Valladolid por pegar un puñetazo en la cara a otro al que no conocía sin mediar palabra en la madrugada del pasado 5 de octubre.

Los hechos se produjeron a las 5:30 horas, cuando el denunciante se encontraba en compañía de varios amigos en un céntrico establecimiento de la ciudad. En el interior del local, presenció una discusión entre uno de sus amigos y un grupo de jóvenes, escuchando cómo uno de ellos le decía a su amigo: "Te esperamos fuera".

Minutos después, tras abandonar el establecimiento, el denunciante fue abordado por uno de los jóvenes, quien sin mediar palabra le propinó un puñetazo en el rostro. El agresor se marchó del lugar acompañado por sus amigos, mientras que la víctima acudió a un centro médico para recibir asistencia sanitaria.

El denunciante manifestó no conocer al autor de la agresión, aunque indicó que podría reconocerlo en caso de volver a verlo. Tras las gestiones oportunas llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional, se logró la identificación y detención del presunto autor a primera hora de la tarde del día 15 de octubre. Tras realizar las diligencias pertinentes, se informó al juzgado competente y el detenido fue puesto en libertad.