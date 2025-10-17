La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López e indemnizaciones para la familia

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado una pena de 18 años de cárcel para Óscar S., por un presunto delito de asesinato tras la desaparición y muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo, entre los meses de enero y febrero de 2022.

Ha sido el posicionamiento de la acusación pública el último en conocerse después de que esta semana las dos acusaciones particulares, en representación de los padres de la fallecida y la hermana presentaron sus escritos considerando que los hechos son constitutivos de asesinato y pidiendo condenas globales de 39 y 33 años respectivamente. Por su parte la defensa solicita el sobreseimiento de la causa.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la acusación pública tipifica también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide 18 años de cárcel para Óscar.

También, en concepto de responsabilidad civil, la fiscal jefe, Soledad Martín, que lleva personalmente el caso, pide el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para la hermana.

La petición de los padres de Esther

Los padres de Esther López, Miguel y María Jesús presentaban, a través de su abogado, el escrito de acusación pertinente ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid con las penas que piden y en el que solicitan la apertura de juicio oral contra Óscar S.

La jueza que investiga la desaparición el pasado 13 de enero de 2022 de la vecina de Traspinedo, y su muerte, tras aparecer el cuerpo sin vida el 5 de febrero de ese mismo año, daba el pasado 26 de septiembre de 2025 un plazo de 10 días hábiles para que las acusaciones solicitaran la apertura de juicio y presentaran sus escritos de acusación.

Plazo que se reanudaba a finales del pasado mes y en el que también se podían proponer diligencias complementarias en la audiencia preliminar. Todo después de los errores informáticos que retrasaron el proceso.

EL ESPAÑOL de Castilla y León accedía al escrito de acusación que han presentado los padres de Esther López el martes, 14 de octubre.

Según lo ocurrido, los progenitores interesaban 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato, subsidiariamente por un presunto delito de homicidio agravado concurriendo más de dos circunstancias agravantes la pena de prisión de 18 años y seis meses y para el caso del delito de homicidio doloso, solicitado subsidiariamente al anterior la pena de 15 años de prisión.

Por un presunto delito de omisión del deber de socorro, interesan la pena de prisión de 18 meses y multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios. Por el presunto delito contra la integridad moral, la pena de cárcel de dos años.

Además, por el presunto delito de detención ilegal interesan también la pena de prisión de seis años y por el presunto delito de conducción temeraria, la pena de prisión de cinco años con privación del derecho a conducir por 10 años.

Todo ello además de la medida de libertad vigilada y, la prohibición de residir en el lugar donde habiten los familiares de la víctima además de la prohibición de aproximación y de comunicación durante 10 años.

Indemnizaciones

Además los padres, al amparo de los artículos 109 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, han solicitado que se indemnice a los padres de Esther por los “daños y perjuicios sufridos como consecuencia del asesinato de su hija”.

Apuntan que son conceptos indemnizables “el daño moral” además del “daño emergente, el lucro cesante el perjuicio por la alteración en las condiciones de vida”.

La petición provisional apunta que, sin perjuicio de su concreta cuantificación en el momento procesal oportuno, “establece la cuantía de 500.000 euros a favor de ambos progenitores”.

Una indemnización, como reza el escrito, que está “plenamente justificada por la gravedad del daño moral y psicológico sufrido por los padres de la víctima” y “acreditado por los informes periciales” y que “se ajusta a los criterios objetivos y orientadores del baremo de tráfico, aplicados por analogía en supuestos de muerte violenta, fuera del ámbito de circulación”.

También pide el escrito de acusación de los padres de Esther López que “las costas sean impuestas al responsable del delito”.

Conclusiones provisionales para los padres de Esther

En el apartado de conclusiones provisionales se apunta por parte de los padres y en el escrito presentado por su abogado que el presente procedimiento comienza por consecuencia de la denuncia por desaparición interpuesta por el padre de Esther.

Narra lo ocurrido hasta que tras apearse del vehículo una tercera persona, Óscar y Esther, que se encontraba en el asiento del copiloto, “continuaron circulando” a eso de las 3:19 horas del 13 de enero de 2022.

“Las circunstancias que desencadenaron la muerte violenta de Esther se iniciaron, o en el interior o en las inmediaciones del domicilio de Óscar, instantes después de las 3:23 horas”, apunta el escrito de acusación de los padres de Esther.

Añade que “a raíz de una posible discusión personal” Esther “abandonó el lugar andando en dirección a la calle Dos portando su teléfono y vistiendo prendas y bolso hallados el día del descubrimiento del cadáver” lo que “evidencia una alteración de la escena en el lugar en el que fue hallado” ubicándose su dispositivo telefónico, que se posicionó a las 03:26:25 horas.

Añade el escrito que “los posicionamientos registrados del terminal móvil de Óscar han revelado que el investigado se desplazó andando hacia el lugar donde se encontraba Esther, para agredirla y ocasionarla las lesiones que presentaba en el párpado superior del ojo derecho y el cuello pudiendo quedar aturdida por el impacto o perder temporalmente la conciencia”.

Añaden desde la acusación que Óscar “volvió a su casa para acceder al interior del vehículo y embestir a Esther con la parte delantera derecha del automóvil a unos 45 kilómetros por hora mientras ella caminaba, constatado por la vinculación de su terminal telefónico al dispositivo bluetooth del automóvil”.

El escrito apunta, además, que “como consecuencia de esto se ocasionaron una serie de daños en el vehículo compatibles con las lesiones que presentaba el cuerpo sin vida de Esther cuando fue hallado”.

La acusación de los padres de la fallecida apunta que Óscar “tras cargar y depositar el cuerpo de Esther en el maletero de su vehículo se dirigió nuevamente a su domicilio” y apunta que “Esther no murió de inmediato y que Óscar evitó que pudiera recibir la asistencia sanitaria que precisaba en ese momento y que hubiera podido salvar su vida”.

Añade que el acusado “llegó a pinchar el cuerpo sin vida de Esther con un tenedor para comprobar si aún seguía viva” y añade que “finalmente abandonó el cuerpo sin vida de Esther junto a la carretera VP-2303 en el paraje de La Carrascosa hasta el descubrimiento el 5 de febrero”.

Señala el escrito, de 48 folios, que el “escenario donde fue hallado el cadáver tenía muestras claras de haber sido manipulado” y que Óscar “procedió a eliminar restos biológicos tras limpiar y lavar su coche”.

Tras el relato, el abogado de los padres señala que la secuencia de los hechos, la concatenación de indicios objetivos y la conducta desplegada por Óscar tras el fallecimiento de Esther “permiten inferior la existencia de la intención de causar la muerte, concurriendo además una situación de alevosía dado el aumento deliberado del dolor y sufrimiento de la víctima”.

Por eso, apunta el letrado, que sus representantes son “perjudicados” y “reclaman en el procedimiento” las penas anteriormente relatadas y las indemnizaciones “como consecuencia de la gravedad del hecho, el vínculo familiar y el impacto emocional experimentado”.

La defensa de Óscar

Por su parte, desde la defensa de Óscar, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han manifestado que “solicitará de nuevo el sobreseimiento de la causa” y lo hace “con pleno convencimiento de la inocencia de su cliente”.

Añaden que tras cuatro largos años de causa “no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan”.

Afirman que “en un caso tan mediático” en el que “tantos dispositivos se desplegaron para encontrar a la desaparecida y con tantas diligencias de investigación llevadas a cabo, no podía quedarse sin resolver” y “era necesario buscar un responsable” para centrarse “en intentar responsabilizar a la última persona que reconoció haber visto con vida a Esther”.

Añaden que todo pese a que Óscar “sea el único de los investigados que carece de antecedentes penales y policiales y a pesar de que no se haya podido dilucidar, porque no lo hay, qué móvil tendría para querer la muerte de la joven”.

La defensa de Óscar añade que “no existen indicios suficientes” y por eso “se ha utilizado a los medios para condicionar y convencer a la opinión pública de que es culpable” para “vulnerar flagrantemente su presunción de inocencia y causarle enormes daños morales a él y a su familia”.

De nuevo hacen mención al vehículo y afirman que es “curioso cómo en el vehículo, presunta arma homicida, no aparecen vestigios de la víctima” y también se muestran sorprendidos que “en el cuerpo de Esther no se halle resto alguno del T-ROC”.

“A día de hoy, nadie ha sabido dar una explicación del motivo o móvil por el que Óscar tuviera intención de causar daño alguno y mucho menos causar la muerte a Esther. Puesto que a pesar de que la Guardia Civil quiso introducir una presunta agresión previa, fue descartada por los forenses que negaron la existencia de agresión física o sexual”, añade la defensa de Óscar.

También aluden a la teoría de que Esther estuvo 21 días en la cuneta en la que fue hallada. “Necesariamente tienen que mantener que el cuerpo llevaba allí todos esos días porque de no ser así, Óscar no pudo intervenir en los hechos ya que su vehículo ya había sido inspeccionado y estaba balizado y localizado”, afirman.

“Todo por no aceptar que Óscar no ha tenido nada que ver en la desaparición y posterior muerte de Esther. A día de hoy no conocemos qué ocurrió a partir de las 3 horas de la noche del 12 de enero”, señalan.

A pesar del tiempo que ha durado esta instrucción, “solo se ha investigado a una persona, existiendo otras posibles líneas de investigación respecto a hechos que pudieran tener relación con lo sucedidos en fechas próximas a la desaparición de Esther”, añaden.

“Por ejemplo, la paliza que dos testigos refirieron que sufrió la víctima días previos a su desaparición o que se nos haya denegado tener acceso a las llamadas y/o mensajes del teléfono de Esther en fechas previas a su desaparición; o el acceso a contenido de otro terminal que tenía la joven; o la investigación de las personas con las que Esther mantenía relación en fechas próximas a su desaparición”, aseguran.

Concluyen apuntando que “ha dado igual el proceso de instrucción porque da la sensación de que se necesitaba un asesinato y un culpable a toda costa”.

“Se ha llevado todo el desarrollo de la investigación a la calle para convencer a la opinión pública de que Óscar es un asesino, pero pruebas de ello, no hay ninguna, sino al contrario, los resultados de los informes realizados por la defensa contradicen absolutamente las conclusiones del informe final sobre el relato de hechos; y no sólo eso, sino que las conclusiones finales son totalmente incoherentes con las investigaciones realizadas”, añaden.

Finalizan confiando en que “a pesar de que Óscar va a tener que pasar por un juicio al que nunca tenía que haber llegado como acusado”, los miembros del jurado “podrán valorar con objetividad e imparcialidad las pruebas existentes en esta larga investigación”.