Los más de 20 famosos vallisoletanos que vas a encontrar en la divertida película de JJ Vaquero

Una película vallisoletana y muy vallisoletana, que diría M.Rajoy. Este viernes 17 de octubre, llega a los cines “Sujétame el cubata”, la película dirigida por el humorista JJ Vaquero, que promete risas, guiños locales y más caras conocidas de Valladolid que un vermú en Coca durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Vaquero, famoso por su humor afilado, ha conseguido lo imposible: reunir en una sola película a medio Valladolid.

En el reparto desfilan monologuistas de la tierra como Sergio Encinas, Lolo Rodríguez, el cómico que lo dejó todo cuando más hacía reir, Martín Luna, Jesús el Negro, Fran El Chavo, Quique Matilla, Roberto Chapu, Inés Aceves, Felipe Martín, Álex Clavero, Patri de la Fuente, Gele Rodrigo y Mario Salva.

Y es que no hay duda de que Pucela es tierra de monologuistas, para que luego digan que somos secos. Estaría chulo un enfrentamiento cómicos de La Mancha vs. Valladolid.

También se suman Saray Andrés, actriz vallisoletana que pisa fuerte; María Negro, del grupo Valkirias; el actor Kiko Gutiérrez; el mago Toño (que promete sacar más que conejos del sombrero) y el cantante Javi Carballo, líder de Los Pichas, que se marca un papel con mucho peso en la película. Si este verano no tuviste suficiente, ahora doble ración de Javi.

Y claro, no podía faltar Patricia Conde, la eterna musa del humor pucelano, que comparte protagonismo con Vaquero en esta aventura entre lo gamberro y lo entrañable.

El toque vallisoletano no se queda solo en el elenco: el maquillaje de Fanny, el vestuario, el operador de dron, el catering e incluso el jefe de producción, el Mago Gori, son también de la tierra.

Vamos, que más que una película, esto parece una quedada de antiguos alumnos del Ribera de Castilla, en la Rondilla.

La cinta, rodada en lugares muy reconocibles de Valladolid, es un homenaje sin complejos a la ciudad, su gente y su humor.

Los que también estuvieron pero finalmente no saldrán, ya sabe, cosas del montaje, serán los directores Xiqui Rodríguez y Bea Fulconis y el monologuista Ángel Ordóñez.

Quejas de Vaquero

Aunque no todo ha sido de color de rosa: Vaquero se ha mostrado un poco molesto en redes porque la película no se proyectará en tantas salas como esperaba. En sus palabras: “Estoy un poco de bajón”, sobre todo echa de menos salas en Asturias, donde ha actuado cientos de veces.

Aun así, el film se podrá ver en los Cines Broadway de Valladolid y en Pedrajas de San Esteban, y seguro que los aplausos se escuchan hasta en Zorrilla.

Así que ya lo sabes: este viernes, en lugar de sujetar el cubata… suelta lo que tengas y vete al cine. Solo falta el mítico Poty y las gemelas de Pucela en el elenco. Si hay segunda parte, seguro que aparecen.

En este caso, JJ Vaquero hará lo imposible por salvar su bar, El Erizo. Sí, el mítico bar de donde han salido tantos y tantos humoristas y que se ha convertido en un emblema. Hace unos años lo tuvo que dejar y fue alquilado por otros propietarios, desgraciadamente a día de hoy sigue cerrado.

Pues bien, en la peli, Vaquero intenta recuperarlo, aunque eso signifique hacerlo a espaldas de su esposa y enredar a sus amigos cómicos en el plan más disparatado.

Lo que no imagina es que, al final, quien podría poner el cartel de “Se traspasa” sea su propia mujer. Una comedia llena de risas, enredos y cameos estelares que si eres de Valladolid te va a gustar mucho. Y por supuesto, tiene banda sonora.