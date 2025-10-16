Valdestillas recrea la llegada de Carlos V al municipio este fin de semana: "El evento crece cada año, son días de diversión"

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto al alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, presentan la recreación histórica ‘Carlos V, una noche en Valdestillas’

Valdestillas lo tiene todo preparado para celebrar uno de los fines de semana más especiales del año: la visita del emperador Carlos V.

Este jueves, la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto al alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, han presentado la recreación histórica que se celebrará desde este viernes 17 hasta el domingo 19.

Burgoa ha recordado que la localidad vallisoletana lleva nueve años de trayectoria y ha invitado a todos los vecinos a que conozcan el paso que el emperador realizó. Además, ha felicitado públicamente al regidor que, recientemente, ha sido nombrado presidente de la Red de Rutas Culturales Europeas de Carlos V.

Sanz, por su parte, ha afirmado que este es ya "un evento consolidado" que cada año "crece" sobre la figura del emperador y que recrea el último viaje desde su desembarco en Laredo hasta su retiro en Yuste.

"Esta excusa histórica la utilizamos para dar a conocer la historia y hacer unas jornadas lúdicas. Además, es un motor económico porque es el fin de semana más importante en nuestro municipio. Son días en familia, con amigos, disfrutando de todas las actividades", asegura el regidor.

El viernes comenzarán las actividades con la llegada del monarca al colegio para dar a conocer a los más pequeños esta parte de la historia. Asimismo, habrá una exposición de trajes renacentistas elaborados por las costureras reales de Medina del Campo.

El sábado será el día "más importante e intenso" donde se disfrutará por la mañana con animación musical, un campamento histórico, teatro de calle y la ruta de tapas de Carlos V. "Todo el mundo podrá degustar la tapa con su consumición por 3 euros y obtener unos vales que le permitirán acuñar una moneda conmemorativa del evento", explica.

Además, realizarán una comida para más de 600 personas de patatas con chorizo y costillas y el momento cumbre llegará a las 18:30 horas con la recreación real que simboliza el paso de Carlos V por la localidad vallisoletana.

Un itinerario que tuvo lugar en 1556 tras abandonar Valladolid y llegar a Valdestillas donde fue hospedado en la afamada posada de la localidad y disfrutar de variadas viandas.

El sábado 18 volverá a vestirse de época la localidad y la comitiva realizará un recorrido que partirá desde la ermita del Cristo del Amparo hasta la Plaza de la Constitución. Una vez allí, se procederá a la recreación y nombramiento del posadero real que este año será José María Hernández García.

Programación de Carlos V Una Noche en Valdestillas

No faltarán las actividades para todas las edades. Destaca un campamento histórico de un ejército del siglo XVI, talleres infantiles de tiro con arco y elaboración de escudos, exhibiciones de cetrería con vuelo de aves, atracciones infantiles y un mercado renacentista con productos artesanos y tradicionales.

Finalmente, hay otras actividades tales como el lanzamiento de flechas a cargo de la Guardia Real de Arqueros de Corps desde el balcón del Ayuntamiento tras el término del desfile, así como un espectáculo de fuego a cargo de Kull D'Sac que con la pirotecnia pondrán el broche final a la jornada renacentista del sábado 18.

Alberto Sanz ha afirmado que esta recreación histórica es "una cita consolidada, uno de los eventos más destacados de nuestro municipio, seguimos creciendo año tras año en lo que a las actividades programadas se refiere y en el número de visitantes".