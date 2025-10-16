Nueva tragedia en la terrible N-122: fallece un motorista de 62 años tras colisionar con un camión en Traspinedo

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves por la mañana tras colisionar con un camión en el kilómetro 336 de la carretera N-122, a la altura del municipio vallisoletano de Traspinedo, una de las vías con mayor siniestralidad de la provincia.

El accidente se produjo alrededor de las 09:34 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando del choque entre ambos vehículos. El alertante informaba de que el motorista había quedado inconsciente tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizaron una UVI móvil y un equipo médico de Tudela de Duero.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista.

La N-122, donde ha ocurrido el siniestro, es considerada uno de los principales “puntos negros” de la red viaria de Castilla y León.

En los últimos años ha acumulado numerosos accidentes mortales debido a su intenso tráfico y a la falta de desdoblamiento en varios tramos.

Vecinos y alcaldes de la zona llevan tiempo reclamando mejoras urgentes en la seguridad vial de esta carretera y la llegada de la esperada durante décadas autovía.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del accidente.