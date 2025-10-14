100 euros por cada sobresaliente y un sorteo para Roma: llega a Valladolid la ‘Beca Sobresaliente’ de Caja Rural

Narciso Prieto y David Rayo presentan las becas a la excelencia estudiantil de Caja Rural de Zamora

Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha en Valladolid y provincia la iniciativa “Beca Sobresaliente”, dirigida a estudiantes de 1.º y 2.º de Bachillerato con el objetivo de reconocer y premiar la excelencia académica.

Bajo el lema “Tu esfuerzo tiene premio. Tu futuro, aún más”, esta beca ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener 100 euros por cada sobresaliente conseguido durante el curso 2025/2026, con un máximo de 300 euros por estudiante.

Además, los participantes entrarán en el sorteo de seis viajes culturales a Roma, tres de ellos entre todos los alumnos presentados y tres más entre los mejores expedientes de cada provincia (Zamora, León y Valladolid).

El sorteo se realizará ante notario, garantizando su transparencia.

Requisitos de participación

Ser estudiante de hasta 30 años matriculado en un centro oficial de Valladolid, León o Zamora.

No haber obtenido suspensos durante el curso 2025/2026.

Ser titular de la Cuenta Joven In de Caja Rural de Zamora antes del 31 de diciembre de 2025.

Plazos y presentación de solicitudes: Las solicitudes se podrán presentar del 30 de junio al 30 de julio de 2026, de manera online a través de la web oficial de Caja Rural de Zamora o presencialmente en sus oficinas, adjuntando el expediente académico oficial en formato PDF.

Una apuesta por la educación: Con esta beca, Caja Rural de Zamora reafirma su compromiso con los jóvenes y su futuro, incentivando el esfuerzo y la excelencia académica. Desde la entidad señalan:

“Queremos estar al lado de nuestros jóvenes, acompañándolos en su formación y premiando su dedicación, porque su talento es el futuro de nuestra sociedad”.

Toda la información y las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web oficial de Caja Rural de Zamora, así como en sus oficinas, donde también se atenderán consultas de los interesados.