Belén Viloria, experta vallisoletana, da las claves para el éxito empresarial: "No solo hay que pensar en el dinero"

“Ha sido una gran sorpresa y he sentido una enorme emoción porque se ha premiado lo que no se suele ver que son los valores. Esto, en un momento de cambio y de transformación constante, es muy relevante”, asegura Belén Viloria Hernando, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo después de que la vallisoletana haya sido galardonada con el Premio Barakah Europeo 2025 en el Marco de la III Cumbre Mundial de Mediación Empresarial en una gala que se ha celebrado en Bogotá.

A sus 56 años, y con tres décadas de experiencia, el galardón reconocía la destacada trayectoria de la pucelana como “impulsora de modelos de innovación social, cultural y medioambiental”. También por su compromiso con la “construcción de comunidades de cambio y redes colaborativas”.

Nuestra entrevistada es experta en innovación social, sostenibilidad y es TEDx Ambassador. En la actualidad es una profesional independiente que trabaja al más alto nivel con empresas, organizaciones y movimientos internacionales.

Es licenciada en Derecho y Administración de Empresas (ICADE E-3). También miembro de diferentes Consejos Asesores como el de Betania; organización social contra la Trata de Seres Humanos, del Consejo Asesor del Clúster Hábitat Eficiente AEICE, del Consejo Asesor del Instituto de diseño Tramontana, y miembro del Think Tank Real State Futures Institute.

De forma adicional, dirige y es comisaria del programa de Innovación social Nuevas Miradas en el Canal Saber Fundos y es jurado también de los Premios Fundación Princesa de Girona, de los Premios Fundos a la Innovación Social, de los Premios Fundación Mashumano, de los The Positive Awards de The Objetive y de la Impact Social Cup, la mayor competición de emprendedores de Impacto social.

Belén Viloria Hernando que vive en Madrid, pero que piensa en volver a la ciudad del Pisuerga, habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León y nos comenta también cuáles deben ser la pautas a seguir por las empresas para alcanzar el éxito.

Belén Viloria recibiendo el Premio Barakah 2025 Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Su vida

“Me defino como alguien tremendamente curiosa. He sido directiva, dentro del mundo corporativo, y trabajo con empresas y organizaciones desde hace tres décadas, dentro de la innovación y del impacto social entre otras cosas. Ahora soy experta en estrategia, innovación social e impacto y sostenibilidad de forma independiente”, afirma nuestra protagonista.

Tres décadas de trayectoria profesional, cerca de 20 años en grandes corporaciones para, posteriormente, combinar su experiencia empresarial con sus intereses de impacto social, cultural y medioambiental.

En 2015 fue nombrada una de las 24 Embajadoras TEDx en el mundo, además de ser miembro fundador de TED en español, TED Hero 2017 y organizadora TEDx en su ciudad de origen TEDxValladolid (España).

Ha sido además reconocida como TEDx Legacy, reconocimiento que ha sido otorgado a sólo 13 personas y licencias en el mundo, por haber creado comunidades únicas y excepcionales de innovación, conocimiento, colaboración y transformación. Además de Premio Barakah 2025, tiene el Galardón Rotary Valladolid 2019.

“Siempre digo que nunca trabajo. Me dedico a lo que me gusta. Además, me encanta la cultura, el arte y la naturaleza. Todo lo que me conecta con el mundo es ese arte y esa cultura que intento aplicar a mis proyectos”, nos confiesa nuestra experta.

Nace en Valladolid y recuerda su infancia, como hizo en la entrega de los Premios Barakah, como muy especial. “He tenido la suerte, desde pequeña, de que me han educado para mirar a las personas de frente y buscar la dignidad para tratar a todo el mundo sin diferencias por origen u otros factores. Poner en valor esa dignidad de todos es clave. Me empeño en que el conocimiento, que lo transforma todo para mí, llegue a todo el mundo”, añade.

Ha pasado la mitad de su vida dedicada a las corporaciones y empresas corporativas y la otra mitad como profesional independiente y es la creadora, desde el 2012, de TEDxValladolid.

“Siempre llevo a mi ciudad por bandera. La creación de TEDxValladolid ha supuesto la formación de una comunidad única alrededor del conocimiento y la innovación. Un proyecto que ha cambiado la vida de muchos”, añade.

Una iniciativa que volverá a la carga el año que viene con muchas sorpresas.

La mediación, clave para las empresas

“En estas tres décadas trabajando con las empresas se ha producido un cambio de modelo, tanto en lo que tiene que ver con la economía como en las compañías. Yo me he preocupado por conseguir que, desde una visión del resultado financiero, consigamos tener un impacto económico, social y medioambiental. Que se genere riqueza y legado para toda la sociedad”, afirma.

En los tiempos que corren, para nuestra experta, resulta clave la “labor de la mediación” que “pasa por ser una herramienta y palanca de transformación” y “ha de ser parte del ADN de las empresas entrando en su estrategia corporativa”.

“La mediación es un elemento transversal, imprescindible que debe estar. Es un tema de buena gobernanza, clave para las empresas que busquen alcanzar este éxito”, añade Belén Viloria.

Esa mediación, para nuestra entrevistada, “conecta totalmente con la sostenibilidad bien entendida” y también con la “perdurabilidad y riqueza para la sociedad” en busca que las compañías sean “más sostenibles”.

“Las empresas tienen ahora una gran oportunidad. Hay una crisis de confianza generalizada. No se cree ni en los estados, ni en organismos como, por poner un ejemplo, la ONU. Ni tampoco en organizaciones sociales. La ciudadanía pone su confianza en las empresas como actores fundamentales para la reacción social. Es el momento de que ellas cojan el testigo, pero no pueden hacerlo solas”, añade nuestra especialista.

Belén Viloria Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Viloria afirma que las empresas, en el pasado, han sido “demonizadas” y que ahora “se las pide ayuda para dar respuesta a los desafíos del futuro”. Señala, además, que ahora es el momento de la “coherencia y la colaboración”.

Sobre esa mediación, que ha de ser palanca transversal en el nivel de estrategia corporativa de las compañías, añade que “tiene que ser una herramienta de buena gobernanza dentro de esta estrategia corporativa. No son necesarios departamentos específicos y los beneficios son claros. Es ágil y eficiente. Reduce los costes. Llegar a los tribunales es carísimo. Genera un impacto positivo en las personas. Es mejor conversar y llegar a un acuerdo que ir a un juzgado”, asegura.

Esa mediación, la innovación y la sostenibilidad son claves para la competitividad de las empresas. Especialmente por el impacto positivo que tiene en todas las personas como empleados, consumidores, clientes, proveedores o aliados, entre otros.

Secretos para el éxito empresarial

“El secreto para que una empresa triunfe es dejar un buen legado y crear una buena conciencia en la sociedad. No solo hay que pensar en el dinero. Hay que ir más allá del resultado financiero. Que entiendan que tienen una capacidad transformadora y la posibilidad de crear riqueza social”, añade la experta y profesional independiente que trabaja al más alto nivel con diferentes compañías y organizaciones. Sabe de lo que habla, pues.

Para ella, un claro ejemplo son las “empresas familiares” que buscan “crear un legado” y “proporcionar riqueza a un determinado territorio”. “No solo tienen en cuenta el hecho de ganar dinero sino también miran por sus accionistas, empleados y comunidades”, explica.

“Hay que entender que el nuevo concepto de éxito empresarial no es solo el económico, sino el proporcionar un impacto positivo en la sociedad y responder a los desafíos como humanidad”, señala.

Su futuro

La ganadora del Premio Barakah 2025 asegura, mirando al futuro, que se está planteando “volver a Valladolid en no mucho tiempo”. Ahora sigue en Madrid y viaja a la ciudad del Pisuerga a menudo. Su marido trabaja en Santiago de Chile.

“Nuestra idea pasa por volver. Mi intención es recuperar y volver a poner a toda la velocidad posible el proyecto TEDxValladolid. Mi foco son las nuevas generaciones”, apunta.

Viloria sigue las carreras y ayuda a los jóvenes para que la sociedad “pueda construir un buen futuro con ellos”. Pone el foco en esas personas de entre 18 y 25 años que, en poco tiempo, serán referentes.

De hecho, nuestra entrevistada confiesa que el próximo 16 de octubre se celebrará en el Madrid Arena un evento para poner de relieve la labor de estas personas.

Un futuro centrado en los jóvenes y en unas empresas que marcarán el devenir de nuestra sociedad.