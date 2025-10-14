Atropello de un ciclista de 60 años en Parquesol: está muy grave y ha tenido que recibir maniobras de reanimación
Pocos minutos después se ha producido otro accidente en la calle Jardines del Buen Retiro, a la altura del número 1, que involucró a un turismo y una bicicleta.
La tarde de este martes ha estado marcada por dos accidentes de tráfico que han involucrado a ciclistas en Valladolid.
El primero de ellos ocurrió a las 17:11 horas en la calle Ciudad de la Habana, frente a la comisaría de Policía Nacional de la zona.
Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencia sobre un atropello a un ciclista. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, Policía Municipal y personal sanitario de Sacyl. El herido, un hombre de aproximadamente 60 años, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar y fue trasladado en ambulancia.
Poco después, a las 17:32 horas, se registró un segundo accidente en la calle Jardines del Buen Retiro, a la altura del número 1, que involucró a un turismo y una bicicleta.
En este caso, la víctima es un joven de unos 20 años que presentaba dolor en un costado. También se activaron los servicios de Policía Nacional, Policía Municipal y Sacyl para atender la emergencia.
Hasta el momento, se desconocen las causas de ambos accidentes.