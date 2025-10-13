La marcha de Ryanair arruina al aeropuerto de Villanubla: pierde seis de cada diez viajeros en 2025

El aeropuerto de Villanubla, en la provincia de Valladolid, ha acusado la marcha de Ryanair el pasado mes de marzo y ha acumulado una caída de viajeros del 60,7% en lo que va de 2025, año en el que el aeródromo vallisoletano lleva registrados un total de 59.689 pasajeros entre enero y septiembre. Una caída que contrasta con la de 2024, que fue de tan solo un 9,4%.

La aerolínea Ryanair dio un nuevo mazazo a la capital vallisoletana el pasado mes de septiembre tras anunciar que el aeropuerto de Villanubla se quedará también sin vuelos durante la temporada de invierno. El último vuelo de la compañía en el aeropuerto vallisoletano despegó el viernes 28 de marzo, hace ya siete meses, una decisión que Ryanair justificaba por las "excesivas tasas" de Aena.

La salida de la compañía irlandesa ha provocado un duro impacto en el aeropuerto vallisoletano, según los datos de la estadística de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), que además cifra en un 58,5% la caída interanual en el aeropuerto vallisoletano durante el mes de septiembre, en el que se registraron 6.037 pasajeros.

Aumentos en León, Salamanca y Burgos

Más acusada es la bajada de pasajeros en Burgos durante el noveno mes del año, ya que bajaron los viajeros de este aeropuerto un 91,9% hasta solo 19, mientras que, por el contrario, León y Salamanca registraron subidas del 11,1% en el caso leonés, hasta los 6.014 pasajeros en septiembre, y del 1,1% en Salamanca, con 4.014 viajeros.

En total, los cuatro aeropuertos existentes en Castilla y León suman en septiembre 16.084 viajeros, y en lo que va de 2025, 140.763 pasajeros. Salvo Villanubla, en Valladolid, los otros tres aeródromos de la Comunidad sí han incrementado el número de viajeros, con León un 18,6% hasta los 56.925, Salamanca un 17,5% hasta los 21.736, y Burgos un 1,4% hasta los 2.413.