Ryanair vuelve a dar portazo a Valladolid, que se queda sin vuelos para invierno: "Es una catástrofe turística"

Valladolid se despedía, oficialmente, de Ryanair el pasado viernes 28 de marzo en el que tuvo lugar el último vuelo de la compañía irlandesa desde el aeropuerto de Villanubla en un anuncio que se conocía en enero y justificaba por las “excesivas tasas” de Aena. Hoy recibe un nuevo mazazo, ya que la compañía ha anunciado que el Aeropuerto de Villanubla se queda también sin vuelos en invierno.

Ryanair confirmaba que, tras el anuncio, había ofrecido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, un plan con el fin de incrementar, en un 250% en dos años, el tráfico de pasajeros en Valladolid.

Con este fin, le solicitaban al ministro, curiosamente vallisoletano, reducir las tasas aeroportuarias con el fin de “estimular el tráfico de todas las aerolíneas”.

Un acuerdo entre Ryanair y el Ministerio de Transportes al que nunca se consiguió llegar y que acabó con la cancelación de los vuelos entre Valladolid y Barcelona diciendo adiós a Ryanair en el aeropuerto vallisoletano.

Así se ponía fin a los viajes que la compañía irlandesa tenía en el aeropuerto vallisoletano hasta Barcelona y también a los de Palma de Mallorca que se ofrecían entre los meses de octubre y de marzo.

Choque entre Carnero y Puente

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio, tras la noticia, cargaba duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que recordó que la competencia le corresponde a él “la competencia” y apostaba por “ponerse manos a la obra con un plan para potenciar aeropuertos”.

“Que se ponga a trabajar de una santa vez en este tema tan importante como es el del aeropuerto”, aseguraba el primer edil de la ciudad vallisoletana lanzando un mensaje claro al ministro.

Pese a las palabras de Jesús Julio Carnero, la situación no se recondujo y Valladolid perdía los vuelos de Ryanair en un mazazo para el aeropuerto vallisoletano que, en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, ha recibido uno más.

Nuevo mazazo de Ryanair

Ryanair ha anunciado en la mañana de hoy que la España regional sufre “una catástrofe turística a raíz del aumento de precios de Aena” que, aseguran desde la compañía, “desvía dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania”.

Ryanair ha anunciado que “se ve obligada a mantener cerrada la base de Valladolid para la temporada de invierno del año 2025”. También “cerrará la base de Santiago cancelando vuelos a Vigo y Tenerife Norte” manteniendo, además, “cerradas las bases de Jérez y reduciendo su capacidad, tanto en Asturias como en Santander, Zaragoza y las Islas Canarias” para dicha campaña.

Desde la compañía aseguran que “estos recortes perjudicarán aún más a los aeropuertos regionales españoles” y “conducirán inevitablemente a una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, dado que muchas rutas serán, económicamente, inviables”.

Consecuencias de la subida de tarifas de Aena

Como consecuencia de la última subida de tarifas de Aena, para este invierto Ryanair ha anunciado que los aeropuertos de Valladolid y Jerez “permanecerán cerrados durante el invierno de 2025”.

Además, se va a ver reducida la capacidad en los aeropuertos regionales españoles en un 41%, para un total de 600.000 plazas y, en las Islas Canarias, en un 10%, o lo que es lo mismo, 400.000 plazas menos.

Ryanair cierra su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en la región de Galicia. Suspende todos los vuelos a Vigo (a partir del 1 de enero de 2026) y Tenerife Norte (a partir del inicio del invierno de 2025).

También reduce la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45 %), Santander (-38 %), Asturias (-16 %) y Vitoria (-2 %) y cancela 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias.

Ryanair carga contra Aena

Eddie Wilson, CEO de Ryanair, critica la decisión de Aena de “aumentar en un 6,62% las tasas aeroportuarias, ya de por sí poco competitivas, el próximo año” en lo que para él es “la última prueba de que el operador no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales españoles”.

Lamentablemente, Ryanair se verá obligada a reducir su capacidad en invierno de 2025 en la España regional en un 16 %, Mantenemos el compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivos”, ha finalizado Wilson.