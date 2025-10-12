Violento atraco en Medina del Campo: golpean a un hombre hasta caer al suelo, robarle el móvil y 450 euros y huyen

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 10 de octubre en Medina del Campo a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, ocurrido dos días antes.

Los hechos se produjeron alrededor de las 4:00 horas de la madrugada del 8 de octubre, en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la localidad vallisoletana. La víctima se encontraba en la vía pública junto a un amigo cuando fueron abordados por tres individuos que descendieron de un vehículo que se había detenido cerca.

Según la denuncia, la agresión comenzó cuando uno de los asaltantes golpeó al acompañante de la víctima, quien huyó del lugar. Los otros dos atacantes se centraron en el denunciante, a quien comenzaron a golpear hasta derribarlo al suelo.

Durante el asalto, los agresores le quitaron un teléfono móvil valorado en 99 euros y de 450 euros en efectivo. Tras cometer el robo, los tres individuos se subieron rápidamente al vehículo y huyeron, mientras que la víctima tuvo que ser atendida en el Centro de Salud de Medina del Campo.

Tras las diligencias policiales se logró identificar plenamente a dos de los tres presuntos agresores. Uno de ellos fue localizado y detenido en la mañana del 10 de octubre, quedando en libertad en la tarde del viernes tras prestar declaración. Las autoridades mantienen activa la búsqueda del segundo implicado, sobre el que se ha emitido una requisitoria.