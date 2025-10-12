Detenido en Valladolid un empleado de una empresa de transportes por robar paquetes de más de 950 euros

La Policía Nacional detuvo el pasado 10 de octubre en Valladolid a un trabajador de una empresa de transportes por robar presuntamente paquetes valorados en más de 950 euros entre los días 3 y 10 de septiembre.

Según informan fuentes policiales, el inicio de la investigación se remonta al día 11 del mismo mes, cuando el administrador de la empresa en cuestión presentó una denuncia en dependencias de la Policía Nacional por el presunto hurto de varios paquetes que debían ser entregados a sus destinatarios y que, aunque figuraban como no entregados, no habían retornado al almacén.

Los hechos apuntaban a un trabajador encargado de los repartos que no ofreció explicación alguna sobre por qué los envíos no habían llegado a su destino.

Además, ante el requerimiento de la empresa, el trabajador manifestó desconocer el paradero de los objetos y acto seguido solicitó la baja voluntaria.

Con todo ello, la investigación policial permitió identificar al trabajador como presunto autor de los hechos, siendo este detenido en la tarde del pasado 10 de octubre. Si bien, fue puesto en libertad tras prestar declaración.

En concreto, los efectos sustraídos incluyen una placa vitrocerámica de 129 euros, un microondas de 47,28, ropa de trabajo valorada en 270,60 euros, una caja con productos de parafarmacia valorada en 306,15 euros y un paquete adicional valorado en 200 euros.