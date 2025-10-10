Vodafone inaugura un centro de atención comercial en Valladolid: 180 empleos creados y 7 millones de inversión

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes las instalaciones del nuevo centro VPLAT de Vodafone España, ubicado en el Polígono de San Cristóbal, acompañado por la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, y el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García.

Durante la visita, el regidor ha podido conocer de primera mano la actividad que se desarrolla en este innovador espacio, destinado a la atención y asesoramiento comercial de clientes en todo el territorio nacional.

Además, incorpora tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y herramientas digitales para mejorar la eficiencia, la personalización y la calidad del servicio.

Carnero ha felicitado a Vodafone España su "apuesta decidida" por Valladolid, y ha destacado que la "inauguración de este nuevo centro es un claro ejemplo de colaboración público- privada a través de la Oficina Municipal de proyectos y atracción 'Valladolid Now'".

El regidor ha afirmado que el Consistorio trabaja para "facilitar la implantación de empresas y acompañar a quienes eligen Valladolid como lugar para crecer". Unas iniciativas que reafirman que la ciudad "ofrece las condiciones idóneas para combinar competitividad empresarial, bienestar social y sostenibilidad".

Asimismo, el alcalde ha mostrado su satisfacción porque "con hechos como este vemos que Valladolid se consolida como un polo de atracción para la inversión, la innovación y el talento, y proyectos como el de Valladolid son un modelo del dinamismo empresarial que impulsa el desarrollo económico y social".

Un nuevo espacio que crea más de 180 empleos directos y la previsión es "alcanzar los 400 puestos de trabajo en el futuro". Lo que supone, a palabras del regidor, una "excelente noticia para la ciudad y una oportunidad para muchos profesionales que encuentran un entorno laboral moderno, estable y de calidad".

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha agradecido el apoyo institucional y ha destacado que la apertura de este centro, "con una inversión de 7 millones en el primer año, forma parte de la estrategia de Vodafone para ofrecer el mejor servicio al cliente y contribuir al desarrollo económico de la región".