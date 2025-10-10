Quitan las multas al padre ciclista de Valladolid: "Me gustaría no ser el rarito que lleva a sus hijos en bici al cole"

Daniel de Santiago, el padre vallisoletano que lleva a sus hijos en una bici cargo Foto cedida

Daniel de Santiago fue multado hasta en dos ocasiones por la Policía Municipal de Valladolid por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga. Él estaba convencido de que su práctica era legal y, además de no pagar las sanciones, recurrió las mismas. Por supuesto ha seguido llevándolos. Y ahora le han dado la razón.

"Me gustaría no ser el rarito que lleva a sus hijos en bici al cole, sino uno más entre muchos", reivindica en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en las que se muestra "muy contento" después de que hayan estimado sus recursos y se han archivado las dos multas, de 80 euros cada una.

Fue el pasado mes de agosto cuando la Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) dio a conocer su caso, después de que el 13 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 25 la Policía Municipal multase a Daniel "por incumplimiento del artículo 12.1.1. del Reglamento General de Circulación (RFC)" cuando transportaba a sus dos hijos en una bici cargo, tal y como hace todos los días.

Dicho artículo expone que "los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado".

El padre ciclista matiza que los agentes, "digamos, no leían el 'por construcción'", ya que las especificaciones de su bicicleta cargo pone que "puede llevar de uno a cuatro niños con una carga máxima de 100 kilogramos".

Además, añade que la Dirección General de Tráfico (DGT) sacó una aclaración el 24 de noviembre de 2022 que exponía que si el manual de instrucciones indicaba las plazas que tenía la bici cargo para niños, "entonces podías llevarlos sin problema".

Una postura que compartió también Asciva, que añadió que "siempre que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas" estas bicicletas "pueden transportar a tantos pasajeros como lo permita su manual de usuario", apoyándose en la declaración de la DGT.

Y así lo permitía la bici cargo de Daniel. Fue este pasado miércoles cuando el padre vallisoletano recibió un email desde la Policía Municipal que le notificaba que las dos multas habían quedado archivadas tras estimar su recurso.

Al ciclista ya le habían embargado 97,40 euros de la primera de las multas, que ascendió a 88 euros en fase de apremio y hasta los casi 100 euros cuando no abonó la misma. Esta cuantía, según asegura, se le será devuelta.

La otra multa, de 80 euros, se encontraba ahora en fase de apremio (88 euros) y todavía no le había llegado el embargo, pero al quedar archivada reconoce que ya no tiene que preocuparse más.

Daniel quiere que la noticia "llegue a mucha gente" para que así se "animen a buscar una movilidad alternativa".

"Cuando voy con la bici cargo, muchísima gente dice 'hala, como mola, ya podía tener yo una así, ¡Qué guay!'. Me han dicho de todo, entonces si existe ese miedo de que la Policía te pueda parar y poner una multa, pues está claro que puede desincentivar su uso", señala.

El padre vallisoletano reivindica que el "objetivo fundamental" es que sean muchos los que decidan llevar a sus hijos en bicicleta al colegio u otros lugares "porque es bueno para todos".

En definitiva, aboga por "ciudades más limpias, más seguras y con más espacio para todos". Ahora, Daniel puede llevar con toda la tranquilidad del mundo a sus hijos hasta el colegio en su bici cargo, una vez ha demostrado que tenía razón.