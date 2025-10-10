Antonio, 40 años coleccionando tesoros de Indiana Jones: "No compro por internet, lo emocionante es el hallazgo"

Indiana Jones ha marcado la vida de muchas personas. Un profesor de arqueología que ha logrado convertirse en el héroe de toda una generación con un legado que incluye la inmortalización del sombrero y el látigo.

Sus películas van más allá. Son historias que mezclan a la perfección hechos históricos y mitos legendarios, que han sido reconocidos a nivel mundial y que han marcado a distintas generaciones con el paso de los años.

Son muchos los amantes de Indiana Jones, pero pocos los que pueden presumir de poseer una colección de más de 500 objetos. Algunos nunca vistos y otros tan sorprendentes como extraordinarios.

Su nombre es Antonio de Prada (52 años) y lleva 40 años coleccionando objetos de esta saga única. "Soy uno de los mayores coleccionistas de España", reconoce con una sonrisa en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León mientras observa a su alrededor sus reliquias.

La afición por Indiana Jones le viene desde la infancia. Reconoce que la película le "impactó" y que empezó a interesarse por los tebeos y los libros. Una colección que ha creado junto con las "personas importantes" que han pasado por su vida, incluso desconocidos.

Un cartel único en el mundo

Llevaba mucho tiempo rondando la idea de hacer una exposición, pero no ha sido hasta este mes cuando se ha materializado en el centro comercial Vallsur. Allí, en la primera planta, hay un espacio que te adentra en este mundo de aventura y fantasía hasta el 18 de octubre.

"La arqueología y el coleccionismo tienen unos rasgos parecidos. Al final es la búsqueda de objetos antiguos", asegura.

Una de las principales características de la exposición es que ningún objeto ha sido comprado por internet y esto se debe a dos motivos principalmente: "El primero es que me aburre y, el segundo, es porque la gracia del coleccionismo es la emoción del hallazgo".

De Prada recuerda la felicidad de ir por un mercadillo o tiendas de segunda mano e ir encontrando nuevos accesorios, carteles o muñecos. "Si al coleccionismo le quitas eso, al final es una acumulación de objetos. Si lo compro por internet, no tengo ningún vínculo con ellos. Muchos son regalos y tienen bonitas historias detrás", añade.

La exposición tiene un discurso expositivo, huyendo de "los objetos metidos en vitrinas". Bajo el título 'La X Marca el Lugar', los visitantes se adentran en este universo. En mitad de la exposición, se emula una 'X' para dar cierto secretismo a lo que se va a ver.

Mientras los vallisoletanos observan los paneles, no saben qué van a encontrar por detrás. "La idea es crear un cierto secreto, un poco el efecto sorpresa", asegura el autor de la exposición.

No todo lo que se ve es de España, algunos objetos vienen de otras partes del mundo. De hecho, hay un panel en el que se pueden analizar los distintos lugares de los que provienen como Londres, París, Budapest, Nueva York, Tokio o Atenas, entre otros.

Un panel con objetos encontrados en distintas partes del mundo

Uno de los que más llama la atención es un cartel que lleva el título 'En busca de la caña pedida' que se lo dieron en un bar en el año 1994. "No he encontrado ninguno por internet. Es probable que sea único en el mundo", afirma.

Por una parte, se encuentra un panel de formatos donde se puede ver la evolución con el paso de los años: desde CD, DVD, VHS, juegos, cómics y cromos.

Continuando en la exposición, hay otro panel que se llama Inspirados donde se puede ver la figura de Indiana Jones en otros contextos, más allá de las películas. Con la rana Gustavo, los Playmobil, patos de goma o un Mr. Potato.

Las sorpresas no acaban ahí ya que hay un espacio de fotocromos que llama mucho la atención, sobre todo a quienes han vivido esta época. De Prada recuerda que en el año 84, las informaciones que había sobre las películas eran pequeñas.

Por tanto, a través de los periódicos o revistas -tipo Cinemanía- se veían estas secuencias para dar a conocer lo que el espectador se iba a encontrar. "Ahora no sucede porque, evidentemente, cuando vas a ver cualquier película, todo el mundo ya ha visto de todo por internet", afirma.

Una vitrina con objetos y la información sobre ellos

Sobre la evolución de las películas, el coleccionista vallisoletano se ha mostrado crítico: "En aquella época, estaban mejor trabajadas. Los guiones están muy bien hechos y ahora, en muchas ocasiones, los efectos especiales se comen la historia".

Indiana Jones es una película que "todo el mundo recuerda", a diferencia de hoy en día donde "te olvidas rápido de lo que has ido a ver al cine".

Durante la exposición, hay códigos QR que permiten ampliar la información de algunos de ellos con una explicación "más profunda y detallada".

La X marca el lugar

Antonio De Prada ha querido hacer alusión a una de las frases más icónicas de Indiana Jones: "La X marca el lugar". Recuerda que el profesor de arqueología le dice a sus alumnos que encontrar objetos no es poner una X en un mapa del tesoro sino que hay que estudiar, ir a bibliotecas y pasar muchas horas para dar con ellos.

Por tanto, aquí es una forma de entrar y "encontrar los tesoros". También un guiño al coleccionismo como esa búsqueda. "Vas a una ciudad, a una tienda de segunda mano y encuentras estos tesoros. Esa es la emoción del coleccionismo", afirma.