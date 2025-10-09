Un rally gastronómico por la Hispanidad en Valladolid: estos son los 16 bares que servirán sabrosas tapas hasta el domingo

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, inauguran la primera edición del rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'. Ayuntamiento de Valladolid

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, han inaugurado este jueves la primera edición del rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'.

Una ruta de tapas enmarcada en la programación especial por el Día de la Hispanidad que comienza este jueves y se alargará hasta el domingo, 12 de octubre.

La cocina hispanoamericana es la protagonista de las 21 propuestas que podrán degustarse estos días en 16 barras de la ciudad. Ingredientes y platos de diferentes tradiciones culinarias se entreveran en las tapas que participan en este rally gastronómico.

Todas ellas se pueden probar por un precio de 4,50 euros, con bebida incluida. Asimismo, los vallisoletanos tendrán una tarea muy importante: votar su tapa favorita y participar así en un sorteo de dos entradas para el musical Mamma Mia, que se representará en el Teatro Calderón durante las navidades.

Las votaciones podrán realizarse mediante los códigos QR impresos en la cartelería, en todos los establecimientos participantes. Así como en los enlaces de redes sociales de la Asociación de Hostelería y en cultura.valladolid.es.

Los autores de las tapas ganadoras recibirán como premio entradas para el espectáculo y un diploma acreditativo.

Establecimientos participantes

-La Malquerida, C/Alarcón 5, presenta Taco de Cochinita.

-Ángela, C/ Doctor Cazalla 1, ha elaborado Manuscrito de Colón.

-Rte. Caroba, C/ Dulzainero Ángel Velasco 1, participa con Ceviche de Cangrejo.

-Moka, Paseo de Zorrilla 3, presenta 4 propuestas: Tracapecho (Bolivia), Bolón de Chicharrón (Ecuador), Capahapa (Venezuela) y Sancocho (República Dominicana).

-Faroles Rock, C/ Alonso Berruguete 4, ha creado Cevimetal.

-Rte. el Bisturí, C/ Santuario 3, con su propuesta Perla Limeña.

-Rte. el Consejero, C/ Francisco Zarandona 6, presenta Causa Perdida.

-Kalathos, Plaza Portugalete 3, ofrece 2 propuestas: Incaviche y El Dorado.

-Mamataco, C/Platerías 9, ha creado Taco de Cochinita.

-La Catrina, C/ Salud 4, participa con Pupusas.

-Habanero Taquería, C/ Duque de Lerma 4, ha elaborado Mexillón.

-Suances Café & Bar, C/ Doctor Moreno 28, con su propuesta Canoas del Caribe.

-La Solana, C/ La Solanilla, presenta Ceviche de Bola Ecuatoriana.

-Eli Gastrobar Grill, Paseo Arco Ladrillo 28, ha creado Risole Brasileño.

-Tapas y Arepas, C/ Acibelas 5, participa con Acibelas.

-La Bambalina, Plaza Martí y Monsó 2, presenta 2 propuestas: Empanadillas de dos Sabores