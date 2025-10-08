Medio centenar de estudiantes se encierra en la Facultad de Derecho de la UVa para exigir la ruptura de relaciones con Israel
Los manifestantes han pedido que el decreto de embargo de armas a Tel Aviv, aprobado este miércoles en el Congreso, sea "total y efectivo" tanto "en la compraventa como en el tránsito".
Medio centenar de estudiantes se ha encerrado este miércoles en el aula 208 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa) con el objetivo de pedir al Gobierno que el decreto de embargo de armas a Israel, cuya convalidación se ha aprobado esta tarde en el Congreso, sea "total y efectivo" y la ruptura de todas las relaciones con Tel Aviv.
En concreto, las personas encerradas han exigido que el embargo contemple "tanto la compraventa como el tránsito" además de reclamar "la ruptura" de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, según ha trasladado en declaraciones a Ical el portavoz de Marea Palestina en Valladolid, Yusef El-Asi.
Se trata de una iniciativa estatal, bajo el nombre 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio', que en el caso de Valladolid contribuirá a mantener el encierro hasta el viernes por la tarde, para lo que se han provisto de víveres y sacos de dormir. En este sentido, El-Asi hizo un llamamiento a la ciudadanía "a sumarse, en especial a la comunidad educativa".