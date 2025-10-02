VÍDEO | Los estudiantes alzan la voz por Gaza y cargan contra Israel por la detención de la flotilla: "Es un genocidio étnico"

El Sindicato de Estudiantes, con Izquierda Unida, Podemos, Ecologistas en Acción y diversos colectivos han convocado una jornada de huelga estudiantil con el fin de reclamar el fin del “genocidio en Gaza”.

Con concentraciones en Salamanca, Palencia, Segovia, Burgos, Ponferrada y Valladolid en un día en el que han mostrado su repulsa contra un conflicto que “se ha cobrado la vida de 680.000 palestinos, de los cuales en torno a 380.000 eran niños de no más de cinco años”.

“Nos negamos a guardar silencio”, han asegurado manifestantes, unos 150, que se han concentrado en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid a eso de las 12:00 horas de la mañana y que han acabado, tras pasar por la Bajada de la Libertad de la ciudad, en la Plaza de la Libertad.

Todo al grito de “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá” y también “Israel asesino del pueblo palestino”.

“Se está cometiendo un genocidio étnico”

“Nos parece horrorosa la situación. Al final lo que se está cometiendo es un genocidio étnico, no es una guerra ni un conflicto provocado. Se busca ocupar ese territorio con un fin estratégico para Israel y sus aliados”, ha asegurado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Carla Domínguez.

La joven, que forma parte del Sindicato de Estudiantes, ha asegurado que “cada vez hay más conciencia” entre los más jóvenes y que “hay que seguir luchando para concienciar a gente mayor y de nuestra edad” a la que “le cuesta entender el conflicto”.

Estudiantes apoyando a Gaza en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid

“Poco a poco la gente va viendo que no es una guerra, sino que es un genocidio étnico porque se quiere acabar con el pueblo palestino y no están teniendo piedad alguna”, ha añadido la joven.

Sobre el seguimiento de este paro de estudiantes se ha comentado que aún no hay datos, pero desde el sindicato “están satisfechos” con el seguimiento.

Repulsa por la detención de la flotilla

“Desde el Sindicato de Estudiantes nos sumamos a todos los llamamientos que se han hecho en territorio nacional por los ataques y detención de la flotilla decretados por el estado sionista de Israel y el secuestro de los pasajeros a bordo que llevaban ayuda humanitaria, agua y medicinas hacia Gaza”, ha señalado Eduardo Alonso, que tampoco se ha querido olvidar de la Cisjordania ocupada.

El miembro también del Sindicato de Estudiantes ha hecho un llamamiento a todas las ciudades de Castilla y León y al territorio nacional para las concentraciones previstas para esta tarde.

“Hay que estudiar la voz de los estudiantes y de los jóvenes porque siempre se ha dicho que la juventud es el futuro. Nosotros intentamos serlo, defender las causas justas y lo que se está haciendo Palestina desde el año 1948 es un genocidio y una okupación ilegal de sus tierras tenemos que salir a las calles y decirlo alto y claro para parar esto”, ha añadido Alonso.

Pancartas en favor de Gaza en Valladolid

Ha manifestado que el Gobierno de España y los gobiernos de Europa “no llegan con los embargos que se están haciendo”.

Desde el Sindicato de Estudiantes han llamado también a la huelga general del 15 de octubre. “Hay que hacer huelga general ese día para intentar parar este genocidio”, ha afirmado Eduardo Alonso.

Otra de las reivindicaciones del sindicato pasa por “cortar relaciones entre las universidades con Israel” porque “hay bastantes que mantienen vínculos y contactos con la Universidad de Tel-Aviv”.

“Exigimos toda la ruptura de relaciones con el estado sionista”, ha finalizado Alonso.