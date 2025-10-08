Fayad, el vallisoletano que ruega la evacuación urgente de su familia en Gaza: “Pueden morir aplastados o de hambre”

Fayad, el vallisoletano que ruega la evacuación urgente de su familia en Gaza Cedida

La desesperación de un ciudadano vallisoletano por salvar a su familia de la guerra que se está viviendo en Gaza se ha transformado en una petición máxima que exige una actuación urgente del Gobierno.

Fayad, residente en Valladolid y ciudadano español, ha logrado reunir más de 33.000 firmas en la plataforma Change.org para exigir al Gobierno español la evacuación inmediata de sus padres, sus dos hermanas y sus dos sobrinos, de 4 y 6 años, atrapados desde hace meses en el enclave palestino.

“Soy ciudadano español y mis padres, mis dos hermanas y mis dos sobrinos pequeños están en Gaza. Aterrados, empeorando por días su salud y con el miedo continuo a morir de hambre o aplastados por el techo de casa tras un bombardeo”, relata Fayad en su petición, titulada Mi familia en Gaza.

El vallisoletano explica que sus familiares figuran desde noviembre de 2023 en una lista de evacuación elaborada por la Embajada española en Jerusalén, pero la salida nunca se ha concretado.

“Llevamos casi dos años esperando y cada noche nos acostamos pidiendo que, por favor, nos llegue al amanecer otro mensaje informándonos de que siguen vivos”, lamenta.

Sus padres, enfermos y de edad avanzada, se encuentran sin acceso a atención médica en una zona devastada por la guerra. “Mis padres son mayores, están enfermos y no tienen atención médica”, recuerda Fayad.

Una actuación urgente

A través de la campaña en Change.org/MiFamiliaEnGaza, iniciada el pasado 22 de septiembre, Fayad reclama al Consulado de Jerusalén y al Ministerio de Asuntos Exteriores que aceleren los permisos necesarios para que los familiares de ciudadanos españoles puedan cruzar la frontera y ser evacuados.

Según explica, sus padres, hermana y sobrinos cuentan con Protección Internacional y NIE concedido por España, lo que en teoría debería facilitar su traslado.

“Y yo, como ciudadano español, también tengo derecho a reunificarme con mis padres ante esta situación tan trágica. Somos pocas familias y solo pedimos el permiso de cruce de frontera”, insiste. “¡No hay tiempo y podemos salvarles la vida!”.

Fayad subraya que su familia no solicita ayuda económica, sino únicamente la autorización para salir de Gaza.

“No pedimos que les den nada al llegar. Nosotros pagaremos sus vuelos, les acogeremos en casa y nos encargaremos de su manutención y de todo lo que necesitan. Solo pedimos su evacuación inmediata”.

El vallisoletano denuncia que, a diferencia de otras guerras, los habitantes de Gaza no tienen la posibilidad de huir. “Vemos en otras guerras que la población puede escapar de esas crueles situaciones. Estas personas no pueden. Las personas de Gaza no pueden escapar, no se les permite ni ese derecho a huir”, recalca.

Mientras la comunidad internacional debate un posible alto el fuego, Fayad asegura que el tiempo corre en contra de su familia: “Mientras esperamos a que el alto el fuego llegue, seguimos angustiados porque las bombas siguen cayendo y la comida no llega. Necesitamos que salgan ya para no seguir temiendo por sus vidas cada día y que puedan acceder a alimentos, medicinas y educación”.

“No paro de pensar que mis padres están en peligro, pasando hambre, empeorando su salud y destrozados psicológicamente cuando nosotros podemos mantenerlos aquí”, confiesa.