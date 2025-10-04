Valladolid abraza su historia en una jura de bandera civil en la Academia de Caballería Rubén Cacho ICAL

La Academia de Caballería de Valladolid ha celebrado este sábado una jura de bandera para personal civil, dentro del programa de actividades organizado con motivo de su 175 aniversario.

El acto, que reunió a numerosos participantes, contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, así como de varios miembros de la Corporación municipal.

Tras la ceremonia solemne, a la que acudieron decenas de vecinos de Valladolid, se inauguró una exposición conmemorativa que repasa la historia de la Academia a través de sus uniformes, mostrando la evolución de la institución militar desde su fundación hasta el día de hoy.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, jura la bandera

Cabe recordar que la Academia de Caballería nació gracias a un real decreto de Isabel II, firmado el 5 de noviembre de 1850. En sus primeros años tuvo sede en Alcalá de Henares, aunque en 1852 se trasladó definitivamente a Valladolid, donde se ha consolidado como uno de los emblemas de la ciudad.