La Plaza de Madrid afronta seis semanas de cortes de tráfico por las obras de Aquavall

La Plaza de Madrid, uno de los nudos más transitados de Valladolid, afrontará a partir del próximo lunes, 6 de octubre, seis semanas de afecciones al tráfico debido a la fase final de las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Gamazo, que ejecuta la empresa municipal de aguas, Aquavall.

Se trata del último tramo de una intervención iniciada en junio y que dará continuidad a los trabajos desarrollados en 2024 entre Colmenares y la propia plaza.

El plan, coordinado por la Concejalía de Tráfico y Movilidad junto a Aquavall y la empresa adjudicataria, contempla cortes y desvíos limitados al tiempo imprescindible, con el objetivo de reducir el impacto en conductores, peatones y vecinos.

Primeras restricciones

La primera afección comenzará el lunes con el corte total de la calle Perú, permitiéndose únicamente el acceso a residentes desde Colmenares hasta la acera de Recoletos.

A este cierre se suma el que ya permanece en la calle Gamazo, clausurada desde Muro, lo que deja abierto solo un tramo intermedio para residentes. También quedará cerrada la calle Bailén, a la altura de Muro, salvo para vados autorizados.

La señalización se reforzará con vallas, balizas luminosas y carteles de aviso en accesos principales a la ciudad, como Puente Colgante, Arco de Ladrillo o Paseo Filipinos, para advertir de los cortes y facilitar rutas alternativas.

La fase más compleja, desde el 17 de octubre

A partir del 17 de octubre, los trabajos se trasladarán a la confluencia de Plaza de Madrid con Plaza de España y Miguel Íscar para conectar los colectores renovados con la red general.

Durante estos días, el tráfico de entrada desde el este se reducirá a un único carril, que deberán compartir los vehículos en dirección a Miguel Íscar, los que accedan al centro por Duque de la Victoria y los que giren hacia Plaza de España.

El Ayuntamiento aconseja evitar la conexión entre Plaza de Madrid y Plaza de España por Dos de Mayo y Nicolás Salmerón, especialmente en horas punta, y recomienda como alternativas el acceso al centro desde Circular por Cervantes o por Labradores hacia Santa Cruz y la Universidad.

Vecinos, peatones y transporte público

Los peatones verán desplazado temporalmente el paso más cercano al giro de autobuses, con apoyo de la Policía Municipal en momentos de mayor tráfico. Los residentes tendrán garantizado el acceso a través de Colmenares, aunque con restricciones puntuales a vados que se notificarán previamente.

Las obras también afectarán al transporte público. Varias líneas de Auvasa modificarán su recorrido, cambios que se darán a conocer en los próximos días.

Desde Aquavall subrayan que la actuación avanza según el calendario previsto y que se adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar el impacto en la movilidad y en la seguridad de los peatones y vecinos.

Con la finalización de esta fase en Plaza de Madrid se dará por concluida la renovación de las redes de la calle Gamazo, tras dos años de intervenciones.

Más información y actualizaciones sobre el calendario de obras pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Valladolid.