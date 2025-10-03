Valdestillas honra la figura de Carlos V con un mercado, tapas, una gran recreación y mucha diversión

La localidad vallisoletana de Valdestillas va a celebrar, del 17 al 19 de octubre Carlos V ‘Una Noche en Valdestillas’. Una cita que va a estar cargada de diferentes actividades y en la que la cita más importante será el sábado, 18 de octubre, con la recreación histórica.

El Ayuntamiento de Valdestillas ha preparado un amplio elenco de acciones con el fin de que turistas y vecinos se lo pasen en grande en el lugar.

El viernes, 17 de octubre, todo comenzará con un taller de divulgación histórica ‘Haz a pregunta a Carlos V’ que correrá a cargo de Juan José García Galindo en el Colegio CEIP El Prado, a las 10:00 horas.

A las 20:00 tendrá lugar la inauguración de la Exposición de Trajes Renacentistas en el Aula de Cultura.

El sábado, 18 de octubre, a las 11 horas se producirá la apertura del Mercado Renacentista.

Entre las 11 y las 14 horas, apertura del campamento histórico del siglo XVI y Mesa de Reclutamiento. Con el Grupo de Recreación Nassratten.

Cartel Carlos V Una noche en Valdestillas

Habrá también, a las 14:30 horas, una comida popular con la colaboración de la Asociación Fuente Nueva, en la Plaza Mayor en la que el precio del guiso y el panecillo con el cuenco de barro será de 3 euros.

Se van a desarrollar diversas explicaciones, exhibiciones de cetrería, y mesas de reclutamiento hasta que a las 18:30 se produzca el momento culmen de estos días en Valdestillas.

Desde esa hora tendrá lugar la recreación histórica ‘La llegada de Carlos V a Valdestillas’, realizando un recorrido desde la ermita del Cristo del Amparo hasta la Plaza de la Constitución. Se producirá el nombramiento del Posadero Real, José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Yuste (Cáceres).

Programación de Carlos V Una Noche en Valdestillas

A las 19:30 horas tendrá lugar también un lanzamiento de flechas a cargo de la Guardia Real de Arqueros de Corps desde el Balcón del Ayuntamiento.

A las 20:15 horas, espectáculo de fuego Danzefoc a cargo de Kull D’Sac que finalizará con un espectáculo pirotécnico en la Plaza de la Constitución. A las 21:30 horas, cierre del mercado.

El domingo, 19 de octubre, destacamos la Ruta de Tapa de Carlos V con animación musical por los establecimientos participantes desde las 13:00 horas.

La Ruta de Tapas en Valdestillas

Además, a las 13:15 tendrá lugar el ‘Duelo en Valdestillas’ aventuras de unos soldados alemanes que hacen noche en el campamento de Carlos V a cargo del grupo de recreación Nassratten.