Vallsur convierte cada paso en esperanza

El próximo lunes 13 de octubre, a las 11:00 horas, se celebrará en Valladolid la IV Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido, organizada por Vallsur y la Asociación Camino.

La cita busca concienciar a la sociedad y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

El recorrido tendrá una distancia de 5,4 kilómetros, con inicio y final en el centro comercial Vallsur. Durante la marcha, los participantes dispondrán de un punto de avituallamiento en el PRAE (Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León) para reponer fuerzas.

La organización destaca que se trata de un itinerario accesible y agradable, pensado para acoger a cientos de caminantes en un gesto de solidaridad.

Carolina Castro, gerente de Vallsur, subraya que la cita "se ha convertido en una fecha marcada en el calendario para la ciudad de Valladolid, sumando cada vez más caminantes por una causa tan necesaria".

Las inscripciones se abrirán el 3 de octubre con un precio simbólico de 5 euros. Podrán formalizarse en la recepción de Vallsur, en horario de 11:30 a 20:30 horas, o en la sede de la Asociación Camino, situada en la calle Lucayas s/n.

Josefina Pablo, presidenta de la Asociación Camino, explica que esta iniciativa pretende visibilizar y acompañar a las personas de todas las edades que han sufrido Daño Cerebral Adquirido (DCA), así como a sus familias y cuidadores.

También recuerda Josefina Pablo que el DCA puede tener causas diversas como ictus, traumatismos, tumores, infecciones o anoxia.

La recaudación se destinará íntegramente a reforzar los servicios de la Asociación Camino, que incluyen apoyo psicológico, información y orientación, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.

El objetivo es ampliar los recursos disponibles y seguir mejorando la atención integral a quienes conviven con las secuelas del Daño Cerebral Adquirido.