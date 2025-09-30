Investigan una brutal agresión de madrugada a un hombre en Tordesillas: con patadas en la cabeza

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha abierto una investigación para conocer lo que ocurrió el pasado viernes a las puertas de un bar de copas ubicado en Tordesillas, en concreto en la calle Gutiérrez Mellado del lugar, como han confirmado fuentes de la Benemérita a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo comenzó con una pelea y acabó con una agresión de varias personas en la vía pública a un hombre que tras recibir varios puñetazos cayó al suelo.

Una vez tendido recibió también patadas en la cabeza por parte de estas personas que la tomaron con él mientras otras intentaban detener la agresión.

El Servicio de Emergencias recibió el aviso de la pelea en la localidad vallisoletana y dio traslado de lo ocurrido a la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los presuntos autores de la agresión ya habían huido tras minutos de tensión y violencia en el municipio vallisoletano.

Estas personas no han sido identificadas y la Guardia Civil investiga lo ocurrido y las causas que motivaron la agresión.

Fuentes de la investigación confirman, en declaraciones a este periódico, que el varón agredido ha interpuesto una denuncia por lo ocurrido.