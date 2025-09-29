Pepe Viyuela visita un conocido restaurante de Valladolid y degusta sus platos tradicionales: "Gracias por venir a disfrutar"

Pepe Viyuela ha disfrutado de un sabroso y especial fin de semana en Castilla y León. No es de extrañar que los rostros más conocidos del panorama nacional elijan la Comunidad para pasar unos días increíbles.

Actores y actrices eligen cada año las ciudades de Castilla y León para pasar unos divertidos días. Valladolid es una de las grandes apuestas de los actores y actrices. Aprovechan que sus obras llegan a la ciudad del Pisuerga para hacer una deliciosa ruta gastronómica por sus impresionantes bares.

Esta vez, ha sido el turno de Pepe Viyuela. El actor ha estado este fin de semana -los días 26 y 27 de septiembre- en Valladolid con la comedia 'El barbero de Picasso' en el Teatro Calderón.

Una obra del bilbaíno Borja Ortiz de Gondra que se inspira en la famosa amistad entre el autor del Guernica y su barbero en el sur de Francia. Una comedia entre personajes que viven acaloradamente lo que para cualquiera podría ser una locura.

Durante estos días, además de trabajar, también ha recorrido los rincones de la ciudad del Pisuerga. Visitando sus calles más famosas y los restaurantes donde sirven la comida más tradicional.

Una de sus paradas ha sido el restaurante Vinotinto, que nació en 1999 y donde sus carnes a la parrilla se han convertido en una clara apuesta por los comensales vallisoletanos. El actor también ha disfrutado de este lugar y de sus productos más típicos.

"Gracias al gran Pepe Viyuela por venir a disfrutar al Vinotinto", expresaban desde el restaurante en redes sociales al compartir la fotografía.

Una publicación en la que el actor sale acompañado de Óscar Garrote, dueño del restaurante. Rápidamente, el post se ha llenado de 'me gusta' y también de comentarios. "Él tenía que estar contento con un maestro de la Hostelería de Valladolid", afirmaba una ciudadana.

No ha sido el único que ha disfrutado de estos días en Castilla y León. Iker Casillas también ha disfrutado de la buena comida de Benavente en el restaurante El Ermitaño.

Además, la semana pasada era Carlos Baute quien elegía Segovia para disfrutar de un rico cochinillo asado en el mítico Mesón de Cándido, a los pies del Acueducto. Una ciudad a la que hacía una escapada familiar y aprovechaba para hacer algunos vídeos para redes sociales con su canción más popular 'Colgando en tus manos'.