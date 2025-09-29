Carnero anuncia que incrementará los presupuestos participativos hasta los 10,5 millones de euros

Jesús Julio Carnero en la sesión plenaria de este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado este lunes durante la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre que el equipo de Gobierno va a aumentar la dotación para los presupuestos participativos hasta los 10,5 millones de euros, 500.000 más que en la última edición.

En el debate para la aprobación definitiva de la modificación del reglamento de los presupuestos participativos, Carnero ha destacado esta acción como una consolidación de una "herramienta clave para reforzar la democracia local y fomentar la implicación directa de la ciudadanía en las decisiones municipales".

Los presupuestos participativos son una iniciativa que da la potestad a los vecinos y vecinas de proponer, debatir y decidir sobre el destino final de inversiones y proyectos de mejora de los distintos barrios y distritos de la ciudad del Pisuerga.

La modificación del reglamento, según han resaltado desde el Ayuntamiento, permite dar una "mayor seguridad jurídica y respeto a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

También contempla "rigor técnico en la valoración de las propuestas, garantizando su viabilidad económica, técnica y legal" y crea un "procedimiento más democrático y participativo, abierto a todos los ciudadanos, no solo a los empadronados".

Por último, prioriza las propuestas con "mayor respaldo vecinal, asegurando que los proyectos más apoyados reciban la atención que demandan".

Para Carnero, esto "reafirma el compromiso" del Ayuntamiento de Valladolid para que "cada euro invertido en los presupuestos participativos se traduzca en mejoras reales para los barrios y la vida cotidiana de los vallisoletanos, evitando situaciones de inejecución de proyectos como en etapas anteriores".

Previamente, ha habido momentos de tensión durante un encontronazo entre Carvajal y activistas propalestinos y en una moción presentada por VTLP para "superar el bloqueo de la ciudad y salvar al Ayuntamiento de la quiebra financiera" y en relación a la próxima reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) el 6 de octubre.

Un encuentro que para la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, es motivo para "provocar el debate público" después de que Adif y Renfe hayan anunciado "que procederán a la disolución de la sociedad". Circunstancia que genera un "punto de parálisis en la ciudad" fruto de la "irresponsabilidad" por parte del equipo de Gobierno.

En este sentido, Anguita ha criticado que para defender una oposición "nos enfadamos y ahora decidimos decir a todo que no", renunciando al 75% de financiación por parte del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Ha advertido, además, que con la disolución de la SVAV lo que quedaría en el plan urbanístico "es la nada".

Circunstancia a la que se suma, además, una deuda de 400 millones de euros que implicará "que nos va a tocar pagar más de 100 millones", cifra que es "el doble de lo que nos cuestan pagar todos los servicios sociales del Ayuntamiento", teniendo que "cerrar todos estos programas durante dos años".

El concejal de Mercados, Consumo y Comercio, Víctor Martín (Vox), ha resaltado en este punto que se trata de una moción para que el equipo de Gobierno municipal "claudique ante el grupo de los traidores", en relación al Ejecutivo nacional, y ha avanzado que no van a "traicionar a los ciudadanos" y estarán "no de lado de los túneles de miedo, sino frente a ellos".

Por parte del PP, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha garantizado que a la reunión del 6 de octubre acudirán "con Valladolid en el centro de nuestro interés", además de razones "que todo el mundo cabal comprendan".

Asimismo, ha explicado que la SVAV cuenta "con más de 100 millones de euros en caja", que habría que restar a la cifra a pagar en caso de disolución, así como que el Ayuntamiento "regalamos la parcela en la que se asientan los nuevos talleres y la estación intermodal". "También tendrán que entrar en la cuenta", ha añadido.

En cualquier caso, Zarandona ha abogado por esperar a que las cosas sucedan, sin adelantar acontecimientos, y ha pedido a PSOE y VTLP que "no confundan más". También ha explicado que el rechazo al paso de Arco de Ladrillo se debe a que "técnicamente era un horror".

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha acusado directamente a Carnero de "hacer daño a Valladolid con mala fe" y de tener, junto a Vox, "entre ceja y ceja boicotear la integración y no parar hasta hundirla".

En este sentido ha apuntado que el convenio de 2017, correspondiente a la integración ferroviaria, prevé "la liquidación de la Sociedad cuando hay un boicot" y ha subrayado que mantenerla paralizada es una "gravísima irresponsabilidad porque le cuesta dinero al contribuyente y Adif y Renfe no pueden quedarse mirando".

"El único que puede evitar esta liquidación se llama Jesús Julio Carnero, que está tirando por la borda más de 20 años de consensos", ha zanjado.

Carnero, por su parte, ha defendido que el aplazamiento de los 11 millones correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de Valladolid a la SVAV es un "derecho". "Más de 3 millones de 2024 eran fruto de los aplazamientos que a este Ayuntamiento bajo el gobierno de Óscar Puente se le habían concedido", ha precisado.

Y en esta linea, ha subrayado que el silencio administrativo es "positivo", motivo por el cual han decidido prorratear los pagos y "lo que tenga que ser lo tendrá que dilucidar quien lo tenga que dilucidar".

De la misma forma, ha garantizado que va a seguir "defendiendo los intereses" independientemente de como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "llame como llame a Valladolid y a Castilla y León", en relación a cuando éste tildó a la Comunidad de "geriátrico".

Además, ha resaltado que lo que no van a hacer "nunca" desde el Ayuntamiento de Valladolid es "darle a cada catalán 560 euros" en "aras de mantenerse en la poltrona de La Moncloa".

Respecto a los pasos de Ariza, el alcalde ha explicado que "no es un problema de integrar o soterrar", sino de movilidad y en consecuencia a la "actuación tan importante como la desconocida en este momento estación de trenes".

"No podemos embarcar a la ciudad en un continuo desastre de inmovilidad. Y como resulta que al equipo de Gobierno y al alcalde les corresponde actuar, vamos a actuar", ha asegurado.

En esta línea, ha insistido en que no es un problema de compatibilidad con un hipotético soterramiento porque "cualquier actuación lo es". "El estado de la ciencia actual casi todo lo permite", ha añadido.

Es, precisamente, el bloqueo de estos tres pasos de la integración ferroviaria lo que se prevé desencadene el inicio de la disolución de la SVAV por parte de Adif y Renfe.

Por último, ha garantizado que como alcalde de Valladolid va a defender el soterramiento "hasta la extenuación" y porque "aquí hay única y exclusivamente un mandato que los ciudadanos" ratificaron en las urnas en mayo de 2023.

"El muro actual es en la vida de la política española. Nos lo están haciendo sentir. Sigamos adelante cada uno defendiendo los intereses que corresponden. De ahí no nos vamos a mover", ha zanjado a este respecto.

La propuesta de VTLP, como era previsible, ha sido rechazada, a la vez que se ha dado luz verde a la enmienda de adicción de Vox para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a suspender el inicio de las obras de la estación hasta que no se resuelva el recurso contra la misma por parte del Ayuntamiento de Valladolid.

En otro orden de cosas, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a una moción institucional presentada por el conjunto de las formaciones de la Corporación a la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid a la Policía Municipal.

También se ha aprobado con los votos favorables de PP, Vox y PSOE, y la abstención de VTLP, solicitar que la vía de Ariza se transforme en una vía verde y carril bici entre Valladolid y Laguna de Duero.

Y aunque previsiblemente era una moción que no debía sujetar excesiva controversia entre los presentes, sí se ha vivido algún momento de tensión después de que el concejal de Vox Alberto Cuadrado Toquero ha comenzado hablando de la limpieza por alusiones anteriores a pesar de no tener que ver con la moción.

Después de que el concejal socialista Luis Vélez achacase a Carnero que se marchase durante unos minutos del pleno y no hubiera presidencia del mismo, ya que Carvajal no intervino para reconducir a su compañero, esta última ha acusado al edil de la oposición de "machista", lo que ha desatado algún instante de tensión.

En cuanto al Centro de Vida Activa de Arca Real y a la búsqueda de un espacio joven adecuado en Las Delicias, a propuesta del PSOE, Carnero ha desvelado que están a la espera de que el Gobierno de España dé luz verde a las ayudas de fondos europeos a este respecto.

Asimismo, ha anunciado que la idea es llevar a cabo la ampliación en el espacio que ocupaba el antiguo Mercadona y una vez llevado a cabo, dar lugar a las obras en el centro de vida activa.