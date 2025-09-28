La élite del atletismo español se cita en Valladolid: Vicente Viciosa y Mónica Gutiérrez se coronan en la Media Maratón

Valladolid citaba hoy a la flor y nata del atletismo español con la celebración de la 36ª edición de su Media Maratón. Un evento que reunió a más de 2.500 participantes bajo una lluvia fina que no logró empañar la fiesta del atletismo.

La prueba estrenaba recorrido: una única vuelta de 21 kilómetros por las principales calles de la ciudad, evitando el temido túnel de la avenida de Salamanca.

En categoría masculina, el vallisoletano Vicente Viciosa, del Vicky Foods Athletics, se impuso con un tiempo de 1:05.50. “Sabía que yo era más rápido, pero no quería esperar al final”, declaró tras cruzar la meta.

Media Maratón de Valladolid

Viciosa jugó al “gato y al ratón” con sus rivales hasta el kilómetro 18, aprovechando la subida a la Bajada de la Libertad para cambiar el ritmo y asegurar la victoria. Rubén Sánchez (1:06.28) y Guillermo Martínez-Lage (1:06.33) completaron el podio. “Correr por las calles de mi ciudad y en el mismo sitio donde se despidió como atleta mi padre, Isaac Viciosa, ha sido muy emocionante”, afirmó el vencedor.

La prueba femenina fue dominada de principio a fin por la leonesa afincada en Badajoz, Mónica Gutiérrez, quien repitió triunfo tras su victoria en 2024. Gutiérrez cruzó la meta con un tiempo de 1:16.18, más de dos minutos por delante de Cristina Giurcanu (1:18.24), mientras Blanca Castaño (1:20.59) se llevó la medalla de bronce.

“El circuito a una sola vuelta ha sido un acierto. Además, han quitado el paso por el túnel y es algo que se agradece”, señaló la atleta, que reconoció que la lluvia fina fue su única preocupación. “Si las lesiones me respetan, el año que viene volveré”.

En la Legua, que celebró su 11ª edición, Adrián Parras, del Vicky Foods, se llevó la victoria con un tiempo de 16:59, seguido de Alonso Zurro (17:24) e Ignacio de la Cuesta (17:34). En categoría femenina, Bárbara Moragues, del Lassie Corre, se impuso con 20:18, mientras Reyes Gutiérrez (21:18) y Noelia Miguel (21:36) completaron el podio.