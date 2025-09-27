Roban 29 botellas de alcohol en seis supermercados de Valladolid en un solo día: están detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, el pasado 26 de septiembre, a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto tras sustraer, de manera continuada, botellas de alcohol en varios supermercados de la capital.

Los hechos fueron denunciados el 27 de agosto en la Comisaría Provincial de Delicias por un representante de una conocida cadena de establecimientos.

Según la denuncia, el 18 de agosto la pareja accedió a seis locales distintos y, siguiendo siempre el mismo modus operandi, se apoderó de un total de 29 botellas de bebidas alcohólicas de alta graduación, cuyo valor ascendía a 746,55 euros.

El procedimiento consistía en que el hombre introducía las botellas en el bolso de la mujer, y posteriormente ambos acudían por separado a las líneas de caja, donde realizaban pequeñas compras para despistar a los empleados, sin abonar en ningún momento los artículos ocultos.

Tras percatarse de los robos y revisar las grabaciones de seguridad, los responsables de los supermercados comprobaron que se trataba de los mismos autores en todos los locales, lo que llevó a interponer la denuncia.

La investigación policial permitió identificar plenamente a los presuntos autores, quienes contaban con antecedentes por hechos similares.

Finalmente, la pareja fue arrestada en Valladolid y puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad tras la práctica de las diligencias correspondientes.