Cortes de tráfico en Valladolid este domingo por la celebración de la Media Maratón: estas son las alternativas

Valladolid vivirá este domingo, 28 de septiembre, una mañana marcada por el deporte y el ambiente festivo con la celebración de la XXXVI Media Maratón ‘Ciudad de Valladolid’ y la XI Legua Popular. La cita, organizada por el Club Deportivo Atletas Populares de Valladolid con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes.

Reunirá a más de un millar de corredores en un recorrido urbano que obligará a realizar cortes de tráfico en el centro de la ciudad entre las 9.30 y las 12.30 horas.

La prueba arrancará a las 9.55 horas con la Legua Popular y a las 10.00 horas con la Media Maratón. Durante ese tiempo permanecerán cerradas al tráfico algunas de las vías más transitadas de Valladolid, como Miguel Íscar, Paseo de Zorrilla, Isabel la Católica, San Quirce y gran parte de la almendra central, incluyendo Angustias, Bajada de la Libertad, Fuente Dorada, Plaza Mayor, Santiago, Constitución, Duque de la Victoria, Plaza de España, Muro y Estación.

En el caso de la Media Maratón, el recorrido se ampliará hacia el sur por Avenida de Zamora, Paseo del Hospital Militar, Padre José Acosta y Las Mieses, y hacia el norte por el puente de la Condesa Eylo, Ribera de Castilla y puente de Santa Teresa, antes de regresar al centro.

La Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento recomienda a los conductores evitar desplazamientos por el casco urbano en la franja horaria de la prueba y utilizar rondas y accesos alternativos en los trayectos norte-sur.

Asimismo, advierte que el estacionamiento estará prohibido en Miguel Íscar entre las 7.00 y las 13.00 horas.

El dispositivo de seguridad contará con la presencia de Policía Municipal, Protección Civil y más de 150 voluntarios, que se encargarán de señalizar los desvíos y garantizar la seguridad de corredores y peatones.

Sólo los vehículos de emergencia podrán circular por el recorrido durante la competición.

Más allá del aspecto deportivo, la jornada tendrá también un carácter festivo gracias a la animación en diferentes puntos del itinerario: una batucada en la plaza de la Cúpula del Milenio, una charanga en San Pablo y dulzaineros en la zona de meta, situada en Recoletos.

La organización recuerda que los corredores deberán abandonar la calzada una vez superado el tiempo máximo de carrera, fijado a las 12.25 horas, para permitir la reapertura al tráfico.

Los ciudadanos podrán consultar cualquier incidencia o actualización sobre los cortes de tráfico en la web del Ayuntamiento de Valladolid: https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada