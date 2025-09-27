Un anciano de 80 años intoxicado, tras el incendio de una cocina en una vivienda de Valladolid

Bomberos de Valladolid en imagen de archivo Bomberos de Valladolid

Un hombre de unos 80 resultó intoxicado esta mañana tras registrarse un incendio en la cocina de una vivienda, ubicada en la Carretera de Rueda de Valladolid capital., según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.15 horas, cuando se alertó de un incendio en una vivienda, en principio sin heridos ni afectados por el humo.

Tras dar aviso a la Policía Municipal, a los Bomberos de Valladolid y a la Policía Nacional, agentes de este último cuerpo solicitaron asistencia para un octogeniario, que presentaba dificultad respiratoria.

Por ese motivo, acudió también una UVI móvil al lugar para atenderle.