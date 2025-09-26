Valladolid revive la leyenda del funeral del príncipe irlandés Red Hugh O'Donnell en una recreación única

Las calles de Valladolid acogieron un año más la tradicional recreación del funeral del príncipe irlandés Red Hugh O'Donnell, que partió de la plaza de San Pablo hasta la calle Constitución, donde se realizó un tributo con coronas de laurel y gaiteros, para regresar al punto de salida.

Red Hugh O'Donnell es un personaje legendario, cuya única referencia documental de que su cuerpo se encuentra en la Capilla de las Maravillas del antiguo Convento de San Francisco, es una crónica irlandesa que narra todas sus vivencias.

En ella se recoge que murió en Simancas y que en su testamento explicitó que quería ser enterrado en el Capítulo del Monasterio de San Francisco de Valladolid.

Hugh O’Donnell, 'El Rojo’, lideró la rebelión contra el gobierno inglés que desembocaría en la Guerra de los Nueve Años (1595-1603). Hijo del rey de Tyrconnell, tenía 15 años cuando fue secuestrado y recluido en Dublín como movimiento para evitar una alianza entre los poderosos clanes O’Donnell y O’Neill. Cinco años después logró escapar y regresar para asumir los títulos de su padre.

En 1602 viajó a Valladolid, capital del reino, para entrevistarse con Felipe III y exponer su intención de levantarse contra los ingleses. A la espera de esa audiencia real, O'Donnell enfermó en Simancas, donde falleció el 10 de septiembre. El rey preparó un funeral de carácter real y el cuerpo se trasladó al Palacio Real y posteriormente al Monasterio de San Francisco, donde fue enterrado.