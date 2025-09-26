El día que puede marcar la vida de más de 1.600 opositores: a examen para lograr plaza en la Administración de Justicia

Celebración de otra prueba de oposiciones en Valladolid Fotografía: Leticia Pérez / ICAL

Un total de 1.625 opositores se van a examinar este sábado, 27 de septiembre, en Valladolid con el fin de optar a una de las plazas convocadas por turno de acceso libre en la Administración de Justicia.

En concreto serán 731 plazas para el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 855 para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y 726 plazas en el cuerpo de Auxilio Judicial.

La ciudad del Pisuerga es una de las 22 sedes de estos exámenes convocados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid, ha subrayado que “esta descentralización, aplicada en los últimos años, representa una facilidad notable para el opositor”.

Añade que “no se ve obligado así a grandes desplazamientos ni a pernoctar fuera de casa para enfrentarse al examen con lo que ello conlleva”.

En el caso de Valladolid, un total de 352 opositores se van a presentar al examen del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que va a ser en el Aulario del Campus Esgueva.

Lo mismo que harán un total de 625 personas en Valladolid para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Finalmente, 648 se presentarán en la ciudad del Pisuerga al cuerpo de Auxilio Judicial que va a ser en el Edificio de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones.

A los opositores les tocará madrugar ya que el llamamiento para los exámenes va a comenzar a las 9:00 horas.

La mayoría de los opositores que se presentan son de Castilla y León, aunque hay también de otras comunidades autónomas que han optado por examinarse en Valladolid, dado que la convocatoria lo permite.