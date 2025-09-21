Cuatro detenidos en una pelea con armas blancas en el Barrio de Las Delicias de Valladolid

La Policía Nacional tuvo que intervenir en la madrugada del domingo en una pelea multitudinaria que se produjo en el Barrio de Las Delicias de Valladolid. Varios de los participantes en la riña portaban armas blancas y objetos de hierro.

La intervención policial se saldó con 4 personas detenidas que tuvieron que recibir atención médica antes de poder ser llevadas a dependencias policiales.

Una persona que circulaba en coche sobre la 1:30 horas de la noche del sábado por la zona dio el aviso a las fuerzas de seguridad ante la violencia de la pelea. Al llegar al lugar, tres dotaciones de agentes uniformados se encontraron con una riña que califican como "colectiva y tumultuaria".

Las cuatro personas que la protagonizaban se encontraban muy exaltadas. Todas ellas tenían una actitud muy agresiva y participaban de forma activa en la reyerta armados con armas blancas y objetos de hierro.

Al darse cuenta de la presencia policial, los implicados intentaron huir, pero fueron retenidos. El estado de nerviosismo que presentaban ha impedido que los policías conocieran cuál fue el origen de la pelea.

Los cuatro detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez.

Episodios como este son bastante habituales en este barrio de Valladolid. El pasado 10 de septiembre otra pelea terminó con la detención de un hombre que se puso tornillos entre los dedos y la emprendió a puñetazos.

En el mes de julio, otro episodio de violencia en la misma zona de la capital vallisoletana dejó una persona detenida. Un hombre que arrojó sillas tanto a viandantes como a tiendas.