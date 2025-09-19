El barrio de Valladolid en el que crecieron las hermanas de Greta y los Garbo: "Es recuerdo de muchas aventuras"

Beatriz, Belén y Sara González, integrantes de Greta y los Garbo junto a su madre, Sara Blanco, y una imagen del barrio de Las Delicias Miriam Chacón / ICAL

Greta y los Garbo fue uno de los grupos musicales más icónicos de los años 90, cuyas canciones han formado parte y puesto banda sonora a la vida de muchas personas. Y lo cierto es que lo siguen haciendo pese a que la agrupación se disolvió hace ya más de dos décadas.

Temas como ¡Menuda fiesta!, Quiero Volar o Hay noches que sueño son sinónimo de recuerdos, nostalgia y añoranzas para infinidad de fans que crecieron al ritmo de las canciones de una banda que, pese a su corta trayectoria, logró alcanzar el estrellato y con éxito, llegando incluso a hacer coros para Miguel Bosé, a grabar un dúo con Raphael y hasta a poner voz a la primera edición del programa Gran Hermano.

Un grupo musical nacido en 1989 en Valladolid y caracterizado por su facilidad para cantar en castellano canciones de estilos americanos como el funky y el soul, que, además, puso en el foco mediático a las hermanas González, Beatriz (voz solista), Belén y Sara (coristas), nacidas y criadas en un famoso barrio de la ciudad.

Una tierra de la que se marcharon hace muchos años, pero a la que regresan cada vez que tienen ocasión, tal y como confesó Beatriz, conocida por todos como Greta, en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Una conversación en la que, además, reveló que uno de sus hermanos aún continúa viviendo en la ciudad, por la que siguen sintiendo "un vínculo familiar muy bonito que siempre nos acompaña". ¿El motivo? "Que nos seguimos sintiendo muy orgullosas y arraigadas a nuestras raíces", confesó.

"Volver es recordar nuestra niñez, muchas aventuras y la gastronomía que tanto nos gusta", añadió.

Pese a que las hermanas han pasado su infancia y gran parte de su juventud en Valladolid, lo cierto es que no son muchos los detalles que han trascendido de su vida en la ciudad.

Si bien, es bien sabido que estas se criaron en un conocido barrio, testigo de muchas de sus primeras veces, infinidad de vivencias y muchos momentos especiales que, de una manera u otra, marcaron su vida.

Las Delicias

Beatriz, Belén y Sara crecieron en las calles de Las Delicias. Un barrio cuyo origen se remonta a comienzos del siglo XIX y cuyo nombre guarda relación con el pasado ferroviario del mismo.

Fue el primero que se levantó al otro lado de las vías del tren y sus vecinos, muchos de ellos trabajadores de los talleres de Renfe, fueron quienes le pusieron nombre inspirándose en el barrio homónimo ubicado en la ciudad de Madrid y también habitado por personas pertenecientes a este sector.

Si bien, dejó de ser considerado un barrio íntegramente ferroviario cuando la factoría de Renault, comúnmente conocida como Fasa, abrió sus puertas, pues muchos trabajadores de la misma se instalaron en Las Delicias.

De entonces, el barrio ha sufrido diferentes transformaciones traducidas en notables mejoras para sus vecinos.

Desde los túneles que permitieron el cruce de vehículos y peatones de un lado a otro de la ciudad, ofreciéndoles una alternativa más segura con la que dejaron de verse obligados a tener que cruzar las vías del tren para acceder al centro, hasta la construcción de edificios y viviendas colectivas con las que se puso fin al problema de falta de vivienda que afectó a la zona durante muchos años.

Con el tiempo, el barrio fue creciendo con nuevos poblados y complejos como Las Viudas, Arca Real, el polígono Jesús Aramburu, Canterac y Fasa, espacios y servicios que han dado lugar a la imagen actual de Las Delicias.

Un barrio con centros educativos, complejos sanitarios, instalaciones deportivas, comercios y establecimientos hosteleros, que se ha consagrado como uno de los más famosos de la ciudad y también como el más habitado.

Una zona con mucha actividad que hoy sigue recordando las andanzas de Beatriz, Belén y Sara, tres hermanas que, aunque actualmente llevan vidas más discretas desligadas de la música, formaron parte de un grupo que ha logrado pasar a la historia.