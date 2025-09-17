Nuevo golpe a la banda del BMW tras causar una gran alarma social robando en bares y estancos de CyL

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación Rualpa-III ha detenido a un total de seis personas como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza usando vehículos robados.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha asegurado que se trata de “una importante operación” en una “actuación que ha permitido desarticular un grupo criminal asentado en la provincia” y “responsable de numerosos robos en establecimientos”.

“Ha causado una gran alarma social y perjuicio económico para hosteleros y comerciantes”, ha señalado el subdelegado del Gobierno.

Canales ha añadido que “la operación se ha saldado con la detención de seis individuos, cuatro pasaron a disposición judicial decretándose su ingreso en prisión y la recuperación de numerosos efectos sustraídos”.

Ha añadido que al grupo organizado se le imputan “un total de 30 delitos”, entre otros cuatro en grado de tentativa de robo, cuatro delitos de robos en estancos, tres de daños, un contra la salud pública y tráfico de drogas, uno contra la seguridad vial, uno de pertenencia a grupo criminal y uno de blanqueo de capitales.

“Este éxito es fruto del trabajo de la Guardia Civil que ha logrado neutralizar a todos los integrantes de la banda y devolver tranquilidad a la ciudadanía. Es una operación compleja en la lucha contra la delincuencia organizada”, ha rematado Canales.

Como han confirmado fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León algunos de los detenidos forman parte de la banda del BMW.

Jacinto Canales y Andrés Velarde Fotografía: Guardia Civil

Los hechos

La Guardia Civil ha logrado desarticular en menos de tres meses a un grupo criminal asentado en la provincia de Valladolid y cuyos integrantes seguían siempre el mismo método. Robaban vehículos y los usaban para cometer robos con fuerza, en especial en establecimientos hosteleros.

Los delitos tenían, como finalidad, sustraer dinero de las máquinas tragaperras y también de las cajas registradoras, además de productos premium como jamones, vinos y tabacos, causando una gran alarma entre los hosteleros y una competencia desleal por parte de otros comerciantes.

Tras las gestiones realizadas, los investigadores detectaron que detrás de los hechos había un mismo patrón delictivo continuo con medidas muy avanzadas. Eso llevó a la Guardia Civil a actuar de inmediato para poner fin a la oleada de delitos que se producía en la provincia de Valladolid y alrededores.

Punto clave

La operación llegó a su punto clave cuando el grupo criminal decidió dar el siguiente paso. En ese momento, la Benemérita activó un gran despliegue de medios sobre el terreno lo que acabó con la detención de un total de seis personas.

Se recuperaron también efectos sustraídos de diferentes robos en hechos que se cometieron en la localidad de Grijota, en Palencia o en Benavente en Zamora, además de en Castrillo de la Vega y Estépar en Burgos y Villanubla y Valladolid.

Durante la intervención se llevaron a cabo diferentes registros en cinco domicilios, establecimientos hosteleros y una nave.

Se hallaron, unos 6.000 euros, herramientas para forzar cerraduras, mazas, destornilladores, martillos, equipos electrónicos para anular sistemas de seguridad, medios de ocultación.

También, productos robados como; jamones y botellas de licor, perfumes premie de alto valor económico, tabaco, dispositivos digitales, sustancias estupefacientes que habrían logrado un alto valor en el mercado superando los 10.000 euros, etc.

Detenciones

Las detenciones y registros operativos que realizó la Guardia Civil fueron de alto riesgo, debido a la peligrosidad de los integrantes, las medidas de seguridad que tomaban. A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil logró neutralizar completamente a la totalidad de los integrantes.

Se ha logrado recuperar un total de 10 vehículos e incautados dos vehículos de alta gama.

Desde el pasado mes de julio, a este grupo se le imputan un total de 30 delitos contra el patrimonio, siendo entre otros; 4 delitos en grado de tentativa, 4 delitos de robos en estancos, 3 delitos de daños, 1 delito contra la salud pública y tráfico de drogas, 1 delito contra la seguridad vial, 1 delito de pertenencia a grupo criminal, 1 delito de blanqueo de capitales.

Finalmente, cuatro de los detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.