Vuelos a 90 euros para viajar de Valladolid a Canarias: los pasajeros disfrutarán de grandes ventajas

Tras el adiós, también en la temporada de invierno, de Ryanair a Valladolid hay vida más allá para el Aeropuerto de Villanubla, con vuelos y destinos atractivos también para esta temporada de invierno.

Binter ha lanzado una nueva promoción que va a permitir adquirir, hasta el día 29 de septiembre billetes a precios reducidos para viajar “en modo canario” entre Valladolid y Canarias del 1 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2026.

A través de esta iniciativa se van a poder adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter y hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife, como ha informado la compañía.

Los pasajeros de estos vuelos de van a disfrutar de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria y del confort de sus aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase.

Todo con una configuración que permite más espacio entre filas y también la comodidad de no tener asiento de en medio. A esto se suma un servicio a bordo de alta gama con amplias prestaciones para todos los pasajeros.

Entre ellos un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras comodidades.

Cuatro vuelos directos

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid estará unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, con el Aeropuerto de Tenerife Norte, los miércoles y sábados, y con Gran Canaria, los lunes y jueves.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.