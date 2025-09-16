Diez personas se enfrentan a 82 años de cárcel por tráfico de drogas tras ser detenidas en la Operación Almendro

Este miércoles, 17 de septiembre, la Audiencia de Valladolid celebra juicio contra un total de 10 personas detenidas tras la Operación Almendro para los que la Fiscalía pide penas que suman 82 años en su conjunto.

El escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, informa de que T.G.T., desde al menos el mes de enero de 2024 viene dedicándose a la compra y posterior venta de sustancias estupefacientes que adquiría en Madrid, donde tenía su domicilio.

Todo en colaboración con los también acusados J.C.M., J.M.D., M.I.G., J.I.S.C. (había sido condenado a la pena de tres años de prisión como autor de un delito contra la salud pública, tras sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid del 26 de enero de 2023, A.G.A..

También con la colaboración de V.C.P.G. y con K.D.S.P. con los que T.G.T. concertaba, mediante llamadas telefónicas y reuniones para proveerse de sustancias que luego ella transportaba hasta la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, donde disponía de un trastero.

Allí depositaba las sustancias para posterior distribución que realizaba con la colaboración de la acusada V.C.G. que disponía de una llave del local y “se encargaba de la venta de dichas sustancias por “delegación de T.G.T. cuando ella estaba ausente”, añade el Ministerio Fiscal.

Gran parte de las sustancias que T.G.T. adquiría en Madrid las vendía al, también acusado, E.S.S. que, posteriormente, se las vendía a otros clientes. Para ello T.G.T. se “trasladaba periódicamente hasta la localidad de Morales del Toro donde residía E.S.S.”.

Entradas y registros

La Fiscalía apunta que “tras levantar la conducta de T.G.T las sospechas de la Policía” se “inició una investigación que permitió conocer la identidad de los demás investigados, en el curso de la cual se ordenó la entrada y registro en varios inmuebles”.

En el trastero de T.G.T. en el que V.C.G. tenía una llave se llevó a cabo el 24 de mayo de 2024 entrada y en su interior fueron hallados un billetero con 1.745 euros “procedentes de la venta de sustancias, dos agendas con anotaciones, una envasadora, bolsa con recortes y una pistola táser.

También sustancias estupefacientes: cannabis con peso neto de 9,05 gramos y pureza del 12,99%, cannabis con peso neto de 8,34 gramos y pureza del 8,94%, un túper con anfetamina de peso neto 15,26 gramos y riqueza del 61,52%, pastillas MDMA con peso neto de 2,09 gramos y pureza del 83,31%, envoltorio de ketamina con 0,99 gramos netos y pureza del 83,31% y papel con restos de anfetamina.

La Fiscalía apunta que las sustancias intervenidas en ese lugar habrían podido alcanzar en el mercado ilícito un precio de 928,94 euros.

Además, en el domicilio de T.G.T. situado en Madrid que se realizó el pasado 24 de mayo de 2024 también fueron halladas más sustancias estupefacientes que habrían alcanzado en el mercado ilícito el precio de 1.254,32 euros.

En el domicilio de E.S.S. situado en la localidad de Morales del Toro se llevó a cabo entrada el 24 de mayo de 2025 donde hallaron más sustancias estupefacientes que, como informa la Fiscalía, “habían sido proporcionadas por T.G.T. días antes que para tal fin había viajado hasta el domicilio de E.S.S, como venía haciendo en los meses anteriores”.

En el mercado ilícito la droga incautada habría podido alcanzar los 16.474,23 euros.

Se produjo otro registro más en dos trasteros de Madrid de los que era usuario el usuario J.M.D. y que fueron abiertos con llave que este entregó para descubrir más sustancias estupefacientes que en el mercado ilícito habrían alcanzado un precio de 3.665,21 euros.

Escuchas y vigilancias

El escrito de acusación apunta que tras las escuchas y vigilancias realizadas por los investigadores durante varios meses se pudo saber que los acusados J.C.M., J.M.D., M.I.G., J.I.S.C., A.G.A., V.C.P.G., y K.D.S.P., “formaban un grupo estable dedicado, entre otras actividades delictivas, a la compra y venta de sustancias estupefacientes”.

Añaden que durante el mes de mayo de 2024 “se realizaron varias gestiones y contactos con personas que no se han identificado para la adquisición de un kilo de cocaína, actividad en la que también participaba la acusado T.G.T. si bien la adquisición no se llegó a realizar”.

“Dentro de dicho grupo las decisiones las tomaba J.C.M, si bien J.M.D. también realizaba actividades muy relevantes como intermediario en la compra de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína y speed, acompañando en varias ocasiones a T.G.T. a comprar sustancias para su posterior venta”, explica la Fiscalía.

El acusado M.I.G. “participaba como colaborador en todas las actividades descritas por J.C.M y J.M.D. dejando constancia de ello el contenido del teléfono que le fue intervenido a M.I.G.”.

El acusado J.I.S.C. “participaba en las actividades con los demás acusados interviniendo en las negociaciones para la compra de cocaína vendiendo, a su vez, las sustancias que le proporcionaba J.M.D.

Los otros acusados V.C.P.G., K.D.S.P y A.G.A. “han realizado actividades de colaboración con los anteriores, a los que han acompañado en varias reuniones, viajes y negociaciones para la adquisición y venta de sustancias, como el viaje realizado a la localidad de Yuncos el 23 de mayo para la adquisición de una partida de cocaína”.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

Para T.G.T la Fiscalía pide siete años y tres meses de prisión y multa de 70.000 euros por un delito de tráfico de drogas, un año y tres meses de prisión por el presunto delito de pertenencia a grupo criminal y un año y tres meses más por el delito de tenencia ilícita de armas. En total 9 años y 9 meses de cárcel.

Para V.C.G. la pena de cuatro años y tres meses de prisión por el delito de tráfico de drogas con una multa de 2.000 euros.

E.S.S. se enfrenta, según la petición de la Fiscalía a una pena de siete años y tres meses de prisión con multa de 70.000 euros por tráfico de drogas.

La Fiscalía pide para J.C.M. una pena de siete años y tres meses de prisión además de una multa de 70.000 euros por el presunto delito de tráfico de drogas y un año y tres mees por el presunto delito de pertenencia a grupo criminal. En total ocho años y seis meses de prisión.

Para J.M.D. la Fiscalía pide siete años y tres meses de prisión por tráfico de drogas y la pena de un año y tres meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal. En total ocho años y seis meses de cárcel.

M.I.G. se enfrenta, según la Fiscalía a siete años y tres meses de prisión por tráfico de drogas y a un año y tres meses por pertenencia a grupo criminal. En total: ocho años y seis meses de cárcel.

Para J.I.S.C. la Fiscalía pide nueve años de cárcel por un delito de tráfico de drogas y un año y tres meses por pertenencia a grupo criminal. En total diez años y tres meses de prisión.

A.G.A. se enfrentará a la pena de siete años y tres meses de cárcel por tráfico de drogas y un año y tres meses por pertenencia a grupo criminal. En total ocho años y seis meses de prisión.

Para V.C.P.G. la Fiscalía pide una pena de siete años y tres mese de cárcel por tráfico de drogas y un año y tres meses por pertenencia a grupo criminal. En total: ocho años y seis meses en total.

Por último, pide para K.D.S.P. siete años y tres meses de prisión por un delito de tráfico de drogas y un año y tres meses más por pertenencia a grupo criminal. En total ocho años y seis meses de cárcel.

En total 82 años y medio de cárcel.