Incidencias técnicas obligan a paralizar el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

La hermana y el padre de Esther López a las puertas de los juzgados de Valladolid

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, que investiga la muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo desaparecida el pasado 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver era encontrado más de 20 días después, a principios de febrero, abría en julio de este año el plazo para que las partes acusadoras solicitaran la apertura de juicio.

También lo hacía con el fin de que presentaran sus respectivos escritos para pedir la pena que consideraran oportunas. Lo hacía a través de una providencia remitida a las partes este verano.

Recordaba que una vez practicadas las diligencias acordadas en el presente procedimiento, y de conformidad con el artículo 27 del apartado 4 de la Ley del Tribunal del Jurado, abría cinco días para que Fiscalía y acusaciones formularan estos escritos.

“Que insten lo que estimen oportuno respecto de la apertura de juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales, pudiendo en ellos proponer diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminar, si que puedan ser reiteradas la que hayan sido ya practicadas con anterioridad”, apuntaba la jueza.

Problemas técnicos

Sin embargo, este lunes, 15 de septiembre, era un día clave para el caso ya que la magistrada había dado hasta este día para que se remitieran los escritos de conclusiones provisionales de las partes acusadoras que se ha paralizado después de registrarse “incidencias técnicas”.

Así lo señala la jueza Esther Fernández en una providencia que remitió el pasado viernes, 12 de septiembre, a las partes en el que anunciaba la paralización del plazo para presentar estos escritos de acusación.

“Visto el contenido de las anteriores incidencias remitidas al CAU, con el fin de solucionar el problema de la descarga del presente procedimiento y así dar traslado a las partes tal y como se acordó en diligencias de ordenación de fecha 28 de julio de 2025 queda suspendido dicho plazo”, señala la jueza.

Añade que “queda suspendido el citado plazo hasta que se resuelva el problema y se proceda al traslado de las actuaciones”. Además, da un plazo de tres días al siguiente de la notificación para imponer recurso de reposición.

“No nos pueden dar copias porque hay incidencias técnicas. Queremos tener toda La documentación al completo y colocada. Por ello, se paraliza el proceso de presentación de escritos”, señalan fuentes de la defensa de Óscar, el único investigado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cuando el caso dio un giro

Era el pasado miércoles, 16 de octubre de 2024, cuando el caso por la muerte de Esther López daba un giro después de que el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid dictara un auto de imputación contra Óscar por los delitos de asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro.

En su auto, la jueza resolvía transformar las diligencias en procedimiento de la Ley de Jurado para sentar en el banquillo al presunto responsable de la muerte de Esther López.

La acusación particular apuntaba que los hechos deberían de ser calificados como “asesinato” mientras que la Fiscalía los calificaba como asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro.

Ahora, debido a estas incidencias técnicas, el proceso sufre un nuevo parón más de tres años después de unos hechos que conmocionaron a la provincia de Valladolid y al resto de España.