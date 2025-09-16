Cuatro heridos tras una colisión entre dos vehículos en Valladolid

Cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este martes tras una colisión entre dos vehículos en la ciudad de Valladolid. Los hechos se han producido a las 20:10 horas en el cruce entre la calle Lecce y la calle Orlando, en la zona de la Ciudad de la Comunicación de la capital vallisoletana.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia en el lugar al menos para cuatro personas heridas, conscientes, con contusiones y dolores cervicales. El 112 ha dado aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico.